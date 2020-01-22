قرار الصرافين: توطئة لتثبيت سعر الصرف الرسمي بـ2000 ليرة؟

سادت تساؤلات عما إذا كانت خطوة الصرافين المتمثلة بتثبيت سعر صرف الدولار عند مستوى 2000 ليرة لبنانية “كحد أقصى” ستكون توطئة لخطوة تثبيت سعر الصرف الرسمي من قبل مصرف لبنان عند المستوى نفسه، وهو ما لم يستبعده مصدر اقتصادي لـ”نداء الوطن”.

واكد المصدر حتمية تكبير هامش تثبيت السعر الرسمي لصرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار لدى المصارف عن السعر الوسطي الحالي والبالغ الـ1507.5 ليرات، لافتا في الوقت عينه إلى أن ذلك سيكون في مرحلة لاحقة، إذ لا يمكن القيام بهكذا خطوة رسمية اليوم قبل استتباب الأوضاع السياسية والإقتصادية في البلاد