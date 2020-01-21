وزير الداخلية الجدي: أداء اللواء عثمان كان مميزاً ويدي ممدودة للتعاون مع المتظاهرين

في اول تصريح صحفي له، اكد وزير الداخلية والبلديات في الحكومة الجديدة محمد فهمي ان “رئيس الحكومة حسان دياب هو مَن طرح اسمه لوزارة الداخلية”.

وحول ما جرى خلال مواجهات وسط بيروت منذ يومين، وصف فهمي ما حصل بالـ”فعل وردة فعل، والقوى الأمنية كانت بموقع ردة الفعل، ونعم حصل أخطاء على أمل تفاديها في المرحلة المقبلة.”

ورداً على سؤاله عن رأيه بأداء اللواء عماد عثمان أكد وزير الداخلية الجديد ان “أداء اللواء عثمان كان مميزا وبالتأكيد لن تتم إقالته بل سنتعامل سويا لنمر بالأزمة.”

الوزير فهمي ختم تصريحه موجها التحية للمتظاهرين مؤكدا انهم يعبرون عنه وعن مطالبه داعياً إياهم للتعاون معه في الفترة المقبلة.

وكان المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان توجّه إلى منزل وزير الداخلية الجديد محمد فهمي لتهنئته