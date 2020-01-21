بعد ولادة الحكومة… ماذا قالت شانتال عون الى زوجها جبران باسيل ؟

بعد الاعلان عن ولادة الحكومة وما رافقتها من احتجاجات وقطع طرق كردّة فعل رافضة للتكشيلة الحكومية، نشرت السيّدة شانتال عون باسيل، زوجة الوزير جبران باسيل، عبر حسابها على “انستغرام” صورة لها ولزوجها. وعلقت على الصورة بالقول:”في العام 2008 عندما تم تعيينك وزيراً للمرة الأولى، سألني صحافيّ عن شعوري كوني زوجة وزير وكان جوابي: جبران سيظلّ جبران، قد يزول اللقب، المهم هو ما سيحقّقه خلال تولّيه منصبه وقد أعطيت كل ما عندك وبعد مرور 11 عامًا وأنا أرحّب بك في منزلك، أريدك أن تعلم أنّ اسمك سيظلّ دائمًا أفضل لقب تحمله”.
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In 2008 when you were appointed minister for the first time, a journalist asked me how I felt about being the wife of a minister. My answer was: Gebran will always be Gebran, but the title will go, what is important is what he will do during his office… you gave it all of you… 11 years later while I welcome you back home, I want you to know that your name will always be the best title to hold ❤❤❤ @gebranbassil