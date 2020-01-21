مَن هو الوزير المُقترح إيمان نويهض؟

يمان نويهض، هو عميد كلية علوم الصحة في الجامعة الأميركية في بيروت. حائز على إجازة في الطب من الجامعة الأميركية في بيروت، وعلى ماجستير في الصحة العامة وشهادة طبيب متخصص في الصحة العامة من جامعة جون هوبكينز. وهو معتمد لدى المجلس الأميركي في مجال طبّ العمل. نويهض زميل منتخب في أكاديمية Collegium Ramazzini المتخصّصة في الصحة المهنية والبيئية، وانضمّ في عام 2012 إلى جمعية الباحثين في جامعة جونز هوبكينز. شارك في تحرير كتاب “الصحة العامة في العالم العربي” (Public Health in the Arab World) الصادر عن مطبعة جامعة كامبريدج في آذار 2012. ويشغل حالياً منصب رئيس مشارك في “لجنة لانسيت-الجامعة الأميركية في بيروت حول سوريا: الصحة في النزاع”.

يولي نويهض أهمية كبيرة للأبحاث المتعدّدة الاختصاص والمستندة إلى المجتمعات المحلية، وقد نجح في مد جسور بين اختصاصاته الثلاثة في مجال الطب، وهي الصحة العامة، والصحة البيئية، والصحة المهنية. وتشمل اهتماماته البحثية مقاربة صحة الإنسان من منظار النظام الإيكولوجي أي ما يُعرَف بالـEcohealth، والعوامل البيئية التي تؤثّر في الصحة. ويركّز بصورة أساسية على تأثير العمل وبيئة العمل على صحة العمّال، لا سيما العمال الأطفال والسكّان المهمّشين. وقد ألهمت أبحاثه العديد من القرارات في مجال السياسات الصحية، خصوصاً في ما يتعلق بالعمّال الأطفال (المرسوم 8987 عن أسوأ أشكال عمل الأطفال في لبنان، أيلول 2012).









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