الحكومة على نار حامية… هذه أبرز الأسماء

بعد سلسلة تعقيدات استجدّت منذ مساء أمس، وما رافقها من مواقف تصعيدية أطلقها اليوم الوزير السابق #سليمان_فرنجيه، وسحب #حزب_الله يده من مفاوضات تأليف الحكومة، يبدو أنّ الأمور عادت وتحلحلت، وفق ما أعلن صاحب الباع الطويل في تأليفها، اللواء جميل السيّد، وأكّده وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل “أنّنا ساعات ونكون أمام حكومة جديدة”، لافتاً الى أنّ رئيس مجلس النواب نبيه #برّي بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها، وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم وأنّ (تيار المردة) هو جزء منها”.

ووفق المعلومات، فإنّ التشكيلة النهائية مؤلّفة من 20 وزيراً، بعد إضافة مقعد درزيّ سيُسمي شاغله الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي عاد وقبل به بعد رفض دام منذ الأمس، ومقعد كاثوليكي ثانٍ سيُسمي شاغله “التيار الوطني الحر”، كما ساهم رئيس الحكومة المكلّف في الحلّ بالتنازل عن وزارة العمل لمصلحة “المردة” الذي سمّى لها البروفسور ميشال نجار، العميد السابق لكليّة الهندسة في جامعة البلمند.









وبعد التنازلات المتبادلة، تظهّرت معالم التشكيلة الحكومية التي يتنظر رئيسها اسمي وزيري “القومي” والكاثوليكي لتكتمل ويتم إعلانها.

وبات شبه مؤكّد أنّ الدكتور رمزي مشرفية (مقرب من إرسلان) سيتولّى وزارة الشؤون الاجتماعية. وغازي وزني وزارة المال، وناصيف حتّي الخارجية والمغتربين، وميشال منسّى للدفاع، وزير الداخلية بسام برغوت، ريمون غجر وزيراً للطاقة، ماري كلود نجم لوزارة العدل، ومنال مسلّم للبيئة، طلال حواط لوزارة الاتصالات، وطارق مجذوب لوزارة التربية والشباب، دميانوس قطار وزيراً للتنمية الإدارية.

كما سيحصل الطاشناق على السياحة والثقافة أو السياحة والإعلام، وفق المبادلة مع حركة “أمل”، مسمياً فارتيه أوهانيان.

وتبقى تسميات اللحظة الأخيرة، من الثنائي الشيعي لتولّي وزارات الصحة والصناعة والزراعة والثقافة.

النهار