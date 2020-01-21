حكومة “عشرينية” قد تتألف اليوم

تسربت عصر اليوم اجواء “حلحلة” على مسار التشكيل الحكومي يبعد ان كان التعثر نهارا سيد الموقف، وافادت مصادر معنية بالتشكيل ل”المركزية” ان الحكومة ستعلن خلال ساعات.

خليل: وما عززهذه الاجواء تغريدة لوزير المال في حكومة تصريف الأعمال حسن خليل على حسابه عبر تويتر بالقول: “ساعات ونكون أمام حكومة جديدة”.









وقال : “الرئيس بري بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم والمردة جزء منها وحرب الله لم يتخلى عن دوره الإيجابي أبداً”.

وافادت معلومات للnbn عن عودة المؤشرات الإيجابية على خط تشكيل الحكومة واتجاه الى حلحلة العقد المتبقية.

واضافت ان رئيس الحكومة المكلف حسان دياب ينتظر اكتمال الأسماء قبل أن يتوجه الى قصر بعبدا لإعلان الحكومة العشرينية.

ووفق معلومات ال mtv تمّ التوافق على تشكيل حكومة من 20 وزيراً، يتمثّل فيها تيّار المردة بوزيرين، ويغيب عنها تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي.

ويتوقّع أن تعقد هذا المساء سلسلة لقاءات لوضع اللمسات الأخيرة على الحكومة، أبرزها لقاء يجمع، بعيداً عن الإعلام، رئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير جبران باسيل. كما تحدّثت مصادر عن احتمال أن يزور رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب عين التينة هذا المساء.

وكان حزب الله عبّر عن انزعاجه من سلوك حلفائه في موضوع تشكيل الحكومة، حيث بدا في موقف المحرج لعدم إدراكهم لحساسيّة المرحلة.

وقد نفت مصادر الحزب وجود توزيع للأدوار بينه وبين الحلفاء كما نفى أن يكون الهدف من تأخير تشكيل الحكومة تسهيل عودة الرئيس سعد الحريري.

وأفادت معلومات لـ”الجديد” أن المصادر ترجّح أن تتألف الحكومة اليوم والاتفاق قضى بحكومة عشرينية فيها وزيران لرئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية وهما الأشغال والعمل والقومي تنازل عن تمثيله في الحكومة لرفضه المقعد الدرزي.

وأشارت “الجديد” إلى أن حصة “التيار الوطني الحر” بقيت 6 وزراء في حكومة العشرين والحصة الدرزية المؤلفة من وزارتين: شؤون الاجتماعية والمهجرين بالإضافة إلى الشباب والرياضة.

وأوضحت معلومات لـ”الجديد” أن دميانوس قطار تسلّم وزارة التنمية الإدارية بعد أن باتت “العمل” من حصة المردة.

وافادت انه بعد اتصال بين دياب وفرنجية سمّى الأخير ميشال نجار لوزارة العمل إضافة إلى وزارة الأشغال.

وكشفت أن حزب الله أبلغ كلّ حلفاءه بأنّه بات خارج التواصل في موضوع التشكيلة الحكومية تاركاً الأمر في عهدة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف

وبدورها افادت otv ان الحصة الدرزية رست على وزيرين احدهما للاعلام من عائلة نويهض والثاني رمزي مشرفية للسياحة وشؤون النازحين والشؤون الاجتماعية

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين سياسيين لبنانيين ان الخبير الاقتصادي غازي وزني سيُعيّن وزيراً للمالية في الحكومة الجديدة.