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أزمة المحروقات ترمي بثقلها على المواطنين… ونقص “حادّ” بالمازوت

January 21, 2020

قررت الجمعية العمومية لنقابة أصحاب محطات بيع المحروقات تكليف رئيس النقابة اجراء المزيد من الاتصالات مع رئيس الحكومة وتجمع الشركات المستوردة للنفط ووزيرة الطاقة والمياه لايجاد الحلول للازمة لانصاف أصحاب المحطات في لبنان على ان تعود الجمعية العمومية للانعقاد في خلال 48 ساعة اي يوم الجمعة على ان يحدد الموعد لاحقا.

 




وكانت الجمعية العمومية قد اجتمعت برئاسة النقيب سامي البراكس وحضور حشد من أصحاب المحطات ( 75 محطة) وناقشت الخطوات الواجب اعتمادها لانصاف أصحاب المحطات. وتقرر اعطاء مهلة اضافية للاتصالات مع المسؤولين المعنيين.

 

الى ذلك، بدأت ازمة النقص الحاد بالمحروقات وخصوصا مادة المازوت، ترمي بثقلها على ابناء عكار، لا سيما على البلدات والقرى الجبلية، حيث ان المازوت بالنسبة اليهم كالخبز في ظل هذا الجو البارد والعاصف، بالاضافة الى التقنين في التيار الكهربائي والارتكاز على المولدات الخاصة لتأمين الكهرباء. كما ان مادة الغاز المنزلي غير متوافرة بالشكل الكافي.

 

ولفت “الوطنية للإعلام” الى ان المحطات توزع المازوت بكميات قليلة لان الشركات لا تمدها الا بكميات قليلة بالكاد تكفي يوميا حاجات الناس.

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