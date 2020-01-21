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لحظات جمعت براد بيت وجينيفر أنسيتون خلال حفل “SAG” تأسر قلوب المعجبين

January 21, 2020

انتشرت لقطات فرح وعناق عناق جمعت الممثلين الأمريكيين والزوجين السابقين براد بيت (56 عاما) وجنيفر أنيستون (50 عاما) في كواليس حفل جوائز SAG، مساء الأحد، بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى الكثير من المعجبين بأنه لازالت هناك “فرصة ثانية” للرومانسية بين النجمين.

وفيما يلي مجموعة اللقطات التي استحوذت على إعجاب الملايين.




بيت يشاهد أنيستون وهي تفوز بجائزتها عن دورها في “The Morning Show” (عرض الصباح). بينما حصل بيت على ترشيح لجائزة أوسكار عن دوره في فيلم (وانس ابون ايه تايم إن هوليوود) “ذات مرة في هوليوود” ليؤكد بذلك عودته بقوة للصفوف الأمامية.

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