بالفيديو.. ماذا حصل مع سيلين ديون عندما علمت بوفاة والدتها؟

أصرت النجمة العالمية سيلين ديون على إحياء حفلها الموسيقي في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأمريكية، ليلة الجمعة ، على الرغم من وفاة والدتها عن عمر ناهز الـ 92 عاما في وقت متأخر من ليلة الخميس في مونتريال الكندية.

وكان هذا الاصرار المؤلم، امتثالا لرغبة والدتها، ولكن سيلين ديون، البالغة من العمر 51 عاما، قطعت حفل ليلة الجمعة في ميامي للحديث عن والدتها تيريز تانجواي ديون.









وأدّت النجمة الكندية عرضا مشحونا عاطفيا أمام حشد ممتلئ في أميركان إيرلاينز أرينا؛ إذ تضمن توقفاً مؤقتاً للتحدث عن وفاتها.

وقالت: “أنا متأكدة من أنكم سمعتم خبر وفاة والدتي في وقت مبكر من صباح هذا اليوم”، لتصدر أصوات تنهد جماعي بصوت عال من الجمهور.

ثم تغيرت النبرة الحزينة إلى هدير من الهتافات، ثم طمأنت الجماهير: “لكنني على ما يرام ونحن جميعا بخير”، وبعد أن قاومت الدموع، واصلت ديون الحديث عن كيف كانت والدتها مريضة لفترة طويلة وأن العائلة كانت تعرف أنها لن تبقى معهم لفترة أطول.