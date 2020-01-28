بالفيديو: نصرالله يستقبل ابنة قاسم سليماني.. هذا ما قاله لها

ذكرت قناة المنار التابعة لحزب الله، مساء اليوم الإثنين، أن أمين عام الحزب حسن نصرالله التقى ابنة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي قتل في غارة أمريكية بالعراق مطلع الشهر الحالي.

السيّد حسن نصرالله يستقبل ابنة العزيز الشهيد قاسم سليماني pic.twitter.com/iiClNtrNmB





— جُنْدُ سُلَيْمانِي (@GeneralKasem) January 27, 2020

وأظهر مقطع مصور نصرالله وهو يخاطب ابنة سليماني، زينب، قائلا “الله سبحانه وتعالى شرفني بالجهاد وشرفه بالشهادة وهذا أجمل عاقبة”.

وكانت زينب قد ناشدت نصرالله بعد مقتل والدها بالثأر له، وقالت في مقطع فيديو “سلامنا إلى عمنا العزيز السيد حسن نصرالله الذي أعلم أنه سيثأر لدم والدي”.