سقط النظام… والفراغ هرباً من تحمل مسؤولية الانهيار؟

رفع مشهد وسط بيروت مشتعلا تحت نار مواجهات عنفية بين متظاهرين والقوى الأمنية مستوى الحراك المدني الذي انطلق قبل 90 يوما على خلفية مطلبية، الى مستوى الثورة، بكل مفهومها العنفي، حيث سقطت المعايير السلمية، بعدما بينت عقمها في التأثير على سلطة سياسية تعمل بعقل ودم باردين على تسديد فواتيرها وتنفيذ أجنداتها.









لم يعد لضجيج الطناجر صداه، ولا للوجوه الملونة بالعلم اللبناني، او الحناجر الصادحة بالنشيد الوطني مكانه. فالمشهد تكشف على حقيقته: نظام سياسي يتداعى آخذا بجريرته نظاما اقتصاديا ليبراليا، لم يعد له مكان، تحت وطأة سياسات جشعة، اوصلت معدل الفقر بين اللبنانيين الى ما فوق الخمسين في المئة، حيث يعيش هؤلاء بأقل من 4 دولارات في اليوم. تحذير كان اطلقه البنك الدولي قبل اشهر من دون ان يلقى اي صدى لدى سلطة منغمسة في محاصصاتها.

لن تكون الايام المقبلة على لبنان كما كانت. ليس على المشهد السياسي فحسب وانما بالأخص على المشهد الاقتصادي والمالي والاجتماعي والامني، في ظل استمرار حالة الإنكار السائدة حيال حجم التفتت والتآكل الذي قضى على مالية الدولة، وبدأ يمس اللبنانيين في مدخراتهم، بعدما استهلك معيشتهم ورفاههم الاقتصادي والاجتماعي.

واذا كان تأخير تشكيل الحكومة يتم تحت عناوين مختلفة تتصل اما بثلث معطل او بحصة تمثيلية وازنة، فهو بدأ يعكس حقيقة الذرائع والمبررات المقدمة من سلطة هالكة، فاقدة للثقة في ما بينها، عاجزة عن اخراج تشكيلة حكومية، في ظل استمرار العقد على حالها.

عكست المعلومات المتوافرة عن لقاء الرئيس المكلف حسان دياب برئيس الجمهورية، أجواء متوترة لم تفض الى التفاهم على التشكيلة التي حملها دياب، ما يشي ان الامور لا تزال تدور في فلك العقد ذاتها، وان التأليف لا تزال دونه عقبات، علما ان مصادر سياسية مراقبة لم تخف قلقها من التفلت الحاصل في الشارع، والمؤهل لأن يتوسع أكثر، بحيث ينقل الحدث من الضفة الحكومية الى الضفة الأمنية.

ولا تخفي هذه المصادر ايضا انطباعا بات يترسخ اكثر فأكثر في غير وسط، بأن الانهيار سيسبق التأليف بحيث تتنصل القوى من مسؤوليته لتُرمى هذه المسؤولية في ملعب الشارع.

وتعتقد هذه المصادر ان ثمة قوى في الحكم لا يزعجها مشهد الفراغ في السلطة، الذي، اذا طال اكثر سيدفع نحو تدخل خارجي قسري. ولا تستبعد المصادر في هذا السياق ان يكون الملف المالي بندا اول على طاولة اي حكومة مقبلة او حتى حكومة تصريف الاعمال اذا طال التأليف، وذلك من خلال دعوة صندوق النقد الدولي الى المساعدة. علما ان عددا من المسؤولين أجروا جولة محادثات مع مسؤولين في الصندوق بهدف تبيان نوع المساعدة التي يمكن ان يقدمها الصندوق، وهل تكون على شكل مساعدة تقنية او على شكل برنامج اصلاحي متكامل.

وفي رأي المصادر ان تسارع خطوات الانهيار من شأنه ان يفرض الأجندة المالية على ما عداها، وان كان رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري يفضّل ان يكون هذا الموضوع على طاولة الحكومة المقبلة، على قاعدة انه بات في اطار تصريف الاعمال ولا يمكن لحكومته ان تتخذ قرارات تلزم بها الحكومة المقبلة.

في اي حال، سيكون الملف المالي حاضرا بقوة في مناقشات الجلسة العامة التي دعا اليها رئيس المجلس يومي الأربعاء والخميس المقبلين، اذا تمكن النواب من الحضور الى البرلمان في ظل التظاهرات الحاصلة في محيطه. كما سيكون موضوع سندات الاوروبوندز المستحقة في مطلع آذار المقبل على مشرحة البحث من باب اتخاذ القرار في شأن الخيار الذي ستنتهجه الدولة، وما اذا كانت ستذهب في اتجاه السداد او اجراء المبادلة كما اقترح حاكم المصرف المركزي مع ما سيرتبه هذا القرار من اعلان ساعة الصفر للمباشرة باعادة جدولة الدين العام.