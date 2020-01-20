إحراق الانتفاضة مع السلطة! – نبيل بومنصف – النهار

لا نزعم امتلاك المعطيات الموثوقة التي تخولنا الجزم بمن فجر في قلب بيروت السبت الفائت أسوأ مواجهة “أهلية” كانت بمثابة البروفة الاكثر توغلا نحو محاكاة الذاكرة اللبنانية بفتنة الفوضى الاهلية. لم تكن مواجهة تقليدية بين جماعات من الثوار والقوى الامنية بل تحولت بلمح البصر الى اختصار ناري عنيف ينذر بأسوأ مسار زاحف علينا. ينبئ هذا المسار بان احراق وسط بيروت بمنازلات العنف التصاعدي ما هي الا مؤشرات نجاح سلطة جرى اسقاطها تعمد الى توظيف شوارع الفقر والغضب في استنزاف يشوه الانتفاضة ويضربها بالقوى الامنية ويستدرج هذه الاخيرة الى العنف المفرط.

هل كانوا يزمعون فعلا تمرير حكومة رفضتها الانتفاضة من خلال رفع وتيرة التخويف من الانهيار الامني واستباحة بيروت ام بلغوا قمة الافلاس السياسي في عدم امتلاك المبادرة حتى في تمرير حكومتهم فتسللوا الى المناسبة السانحة؟ لن نجزم ولن نستبعد اي احتمال تآمري ولن ننزه احدا ولن نخاف الا على اللبنانيين الضحايا الذين تجري محاصرتهم بين الانهيارات والفوضى والشغب الطالع نتيجة انفجار بقايا الصبر وتحول السلمية الى عنفية في انتفاضة باتت تواجه تحديات مفصلية لحماية جماعاتها وأهدافها ومنع الخطط الخبيثة من تشويهها وضربها.









بيروت تحمل إرثا مديدا في تجارب الانتفاضات والثورات والتجمعات المليونية ولا يفترض ان تستيقظ مخاوفها الدفينة بفعل مواجهة اضافية ولو كانت شديدة الوطأة. ولكن وسط بيروت ليس جادة الشانزيليزيه التي أذاقها منتفضو حركة “السترات الصفر” العام الماضي كثيرا من وجوه التخريب والشغب والحرق مع ان ثورة 17تشرين الاول اللبنانية لا تبعد كثيرا عن حركة “السترات الصفر” الفرنسية في عمقها الاجتماعي. الفارق الجوهري هنا لا نعني به مقارنة خرقاء بين دولتي فرنسا ولبنان الذي لا يزال دستوره ساريا ( ولو شكلا اسوة بدولته المتهاوية ) بوحي الجمهورية الخامسة الفرنسية بل نعني ان لبنان فقد صفة الدولة فيه نهائيا وباتت معالمها الشرعية والمشروعية ساقطة على رغم ان الانتفاضة لم تحسم بعد مسألة التغيير السلطوي الشامل بإعادة تركيب السلطة بكل هرمياتها الرئاسية والدستورية. وحتى في فرنسا الدولة حيث عبث المنتفضون بأعرق جادات العالم فان الفرنسيين لم يساورهم خوف لوهلة الا من اجتياح التطرف والشغب وصارت استطلاعات الرأي التي تواكب جولات التظاهر والاحتجاج تصنف مؤيدي ذوي السترات الصفر ومعارضيهم على اساس التمييز الواضح بين سلمية الاحتجاج او عنفه. واذا كنا نود تحكيم الحقائق الموضوعية فاننا لا نتردد لحظة في ايجاد المبررات المخففة للانزلاق نحو العنف على ايدي المنتفضين متى كان ذلك نتيجة الاهتراء المتصاعد في احوال الناس وسط انتظار سلطة انتزعت المقاييس الخيالية في قصورها وتآمرها على مواطنيها.

ومع ذلك يغدو مقتلا حقيقيا واخطر من كل المحاذير الماثلة الان ان تنزلق الانتفاضة او جماعات كبيرة فيها الى هذا المنزلق على غرار ما حصل في بيروت لانه مؤشر الى ازدياد الاهتراء جراء مخطط شديد الخبث للإجهاز على الانتفاضة بسلاح الاستنزاف والتشويه والمواجهة الخاطئة بين الضحايا المدنيين والأمنيين. ولن نذهب ابعد في ما كان ولا يزال يشكله خطر الاستنزاف على بيروت التي تختصر كل تلاوين لبنان وطوائفه وفئاته ومناطقه.