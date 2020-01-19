نديم قطيش لجبران باسيل: “يلي براسك ما رح يصير.. الأيام بيناتنا”

غرد الاعلامي نديم قطيش على حسابه على تويتر فكتب: سأقول لجبران باسيل ما قاله لقائد الجيش المحترم في مكتب الرئيس عون بعد ان اقتحم اجتماعهما غير المدعو اليه:

يلي براسك ما رح يصير..









عندي تتمة القصة وسأنشرها في الوقت المناسب

بس يلي براسك ما رح يصير..

الأيام بيناتنا