نديم قطيش لجبران باسيل: “يلي براسك ما رح يصير.. الأيام بيناتنا”

غرد الاعلامي نديم قطيش على حسابه على تويتر فكتب: سأقول لجبران باسيل ما قاله لقائد الجيش المحترم في مكتب الرئيس عون بعد ان اقتحم اجتماعهما غير المدعو اليه:
يلي براسك ما رح يصير..
عندي تتمة القصة وسأنشرها في الوقت المناسب
بس يلي براسك ما رح يصير..
الأيام بيناتنا
سأقول لجبران باسيل ما قاله لقائد الجيش المحترم في مكتب الرئيس عون بعد ان اقتحم اجتماعهما غير المدعو اليه:
يلي براسك ما رح يصير..
عندي تتمة القصة وسأنشرها في الوقت المناسب
بس يلي براسك ما رح يصير..
الأيام بيناتنا
— Nadim Koteich (@NadimKoteich) January 19, 2020