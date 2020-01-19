تسجيل لترامب يروي لحظة اغتيال سليماني: سيدي لديه دقيقة للعيش، 30 ثانية، 10، 9، 8، … بوووم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر باستهداف الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، بسبب أنه كان يقول “أشياء سيئة عن بلادنا”.

جاء ذلك في حديث أدلى به ترامب أمام تجمع من المانحين الجمهوريين، في تبرير جديد لعملية استهداف سليماني، حسبما نقلت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.







