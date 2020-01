تسجيل لترامب يروي لحظة اغتيال سليماني: سيدي لديه دقيقة للعيش، 30 ثانية، 10، 9، 8، … بوووم

ونشرت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية تسجيلا صوتيا للرئيس الأمريكي، وهو يروي تفاصيل متابعته المباشرة لعملية اغتيال أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني خلال حفل العشاء جنوب فلوريدا.

وجاء في التسجيل الصوتي:

ـ من كاميرات على بعد أميال في السماء كنت استمع لمسؤولين عسكريين خلال مشاهدة الضربة.

ـ “هما معا سيدي”.. أخبرني به مسؤولون عسكريون.

ـ “سيدي لديهما دقيقتان و11 ثانية.. لا ردة فعل.. دقيقتان و11 ثانية للعيش، سيدي إنهما في السيارة، سيارة مصفحة، سيدي لديهما دقيقة للعيش تقريبا، سيدي 30 ثانية، 10، 9، 8، …”.

* بعدها فجأة “بوووم”..

ـ سيدي أزيلا.

كان من المفترض أن يكون لا يقهر.

ـ “اثنان بسعر واحد”… في إشارة إلى الضربة التي أمر بها والتي قتلت أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق إلى جانب سليماني.

ـ كان سليماني يقول أمورا سيئة عن دولتنا.. كم من هذا الهراء علينا الاستماع له؟.

ـ كان سليماني إرهابيا معروفا وكان على قوائمنا وكان يفترض به التواجد في بلده.

وأضاف: “إلى أي مدى كان يجب علينا الاستماع إلى ذلك؟”.

President Trump recounted minute-by-minute details of the US strike that killed Iranian military commander Soleimani during remarks to high-dollar Republican donors at Mar-a-Lago, according to audio obtained by CNN. https://t.co/pCLkzDDhjH pic.twitter.com/B18S5qmxdp

— CNN (@CNN) January 18, 2020