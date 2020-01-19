نانسي عجرم لابنتيها: “بروحنا منحميكن”

نشرت الفنانة نانسي عجرم عبر حسابيها في “إنستغرام” و”تويتر” صورة تجمعها مع ابنتيها إيلا وميلا، أرفقتها بتعليق: “إنتو الدني… وبروحنا منحميكن”.

ولاقت الصورة تفاعلاً من متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الذين تضامنوا معها، خاصة بعد الحالة النفسية التي مرّت بها العائلة بعد ما تعرّضوا له من أوقات صعبة إثر الحادثة الأخيرة في منزلهم التي لا تزال تتفاعل.









وكانت قد ادعت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون على زوج نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم بجرم القتل القصدي وذلك في المادة 547 عقوبات معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه “لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدافع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبّب هو فيه قصداً، شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر”.

وأحالت عون ادّعاءها مع الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور لاستجواب الهاشم، الذي كان تُرك بسند إقامة بعد يومين على توقيفه في الحادثة.