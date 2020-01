علّق المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش في تغريدة على حسابه عبر “تويتر” على أحداث المواجهات والشغب التي وقعت ليل أمس في بيروت.

وكتب كوبيش “يوم آخر بدون حكومة، ليلة أخرى من العنف والمصادمات”.

Another day without a government, another night of violence and clashes.

