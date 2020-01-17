وهاب: ولدنات” وراء عرقلة الحكومة.. وحسان دياب لن يسقط

اعلن رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن الفريق الذي يتولى تأليف الحكومة هو من يعرقلها بسبب “ولدنات” ، مؤكدا الا الاميركي ولا السعودي يريدان عودة الرئيس سعد الحريري.

وقال وهاب في حديث للـ ال بي سي :”لو اعلنت الحكومة اليوم لكان الموقفان الاميركي والاوروبي ايجابيين ودياب يحضرّ لجولة عربية بتسهيل من حزب الله وبهدنة طويلة الامد ولن يكون لبنان منصة لاطلاق مواقف ضد الدول العربية “.









وشدد على أن حسان دياب سيمرّ و”ان لم يمرّ لن يسقط الا بسقوط كل الطاقم السياسي الموجود”.

وتوجه وهاب الى رئيس تيار المرده النائب السابق سليمان فرنجية بالقول :” بدك تحلحلها شوي وحقيبة الاشغال منيحة”.

وأوضح أنه لا أحد يصدق أن حزب الله لا يمكنه التدخل لتسيير الامور بموضوع الحكومة ، لافتا الى أن جمهور حزب الله هو اكثر من يعاني بالوضع الاقتصادي الحالي “لذلك يجب ان يكون لدى الحزب قدرة ونية اكبر للضغط على الجميع دون استثناء لانتاج حكومة”.

وراى وهاب انه لا أحد في لبنان لا يخضع لتوجهات سياسية ، داعيا لاعطاء فرصة للاختصاصيين الآتين إلى الحكومة العتيدة.

وفي ملف الكهرباء، قال وهاب:”هناك عصابة تنهب بملف الكهرباء وخمسة زعماء يمنعون الكهرباء ويمسكون بالبلد ولديهم اكثرية نيابية”، موجها تحيّة لندى بستاني لما قامت به بملف الغاز.

وعن الوضع الاقتصادي والمصارف، أكد وهاب الا افلاس كاملا في لبنان معتبرا أنه عند تشكيل الحكومة المصارف “بتاخد نفس” وصغار المودعين يتم تأمين اموالهم بشكل أكبر.