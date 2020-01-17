بعد رفض الراعي لأيّ طلب لاستقالة رئيس الجمهورية.. قطيش يرد: اذا مكمل هيك رح نطالبك كمان بالاستقالة!

علق الإعلامي نديم قطيش على موقف البطريرك بشارة الراعي الرافض لأيّ مطلب لاستقالة رئيس الجمهورية، فكتب على حسابه على تويتر: نحن بلد حر ورأيك سيادة البطريرك حق طبيعي. بس اذا مكمل هيك رح نطالبك كمان بالاستقالة. ما تواخذنا البابا بنديكتوس واستقال.. مرقلنا اياها قصة الرئيس المسيحي..

نحن بلد حر ورأيك سيادة البطريرك حق طبيعي. بس اذا مكمل هيك رح نطالبك كمان بالاستقالة. ما تواخذنا البابا بنديكتوس واستقال.. مرقلنا اياها قصة الرئيس المسيحي.. https://t.co/3vu6qmULXo





— Nadim Koteich (@NadimKoteich) January 17, 2020

ولاحقاً صدر عن “تجمع موارنة من اجل لبنان” بيان جاء فيه: طالعنا الصحافي نديم قطيش بتعليق على موقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اقل ما يقال فيه أنه غير لائق ولا مقبول ويفتقد الى معايير الاحترام المفترضة في التوجه الى رأس الكنيسة المارونية.

ونصح التجمع قطيش بالاستقالة من هذه الولدنة الإعلامية خاتما بالقول “رحم الله امرىء عرف حدّه فوقف عنده”.