رمي حجارة ومولوتوف على باحة مصرف لبنان

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان عددا من المحتجين استطاع تخطي الشريط الشائك الموضوع فوق الجدار الخارجي لمصرف لبنان، ودخلوا باحته الداخلية، ثم خرجوا بناء على طلب عناصر قوى الأمن الداخلي المولجة حراسة المصرف.

كما أفادت لاحقا أن شبانا قاموا برمي قنابل المولوتوف والحجارة إلى داخل باحة مصرف لبنان، في حين قام آخرون بإزالة الشريط الشائك من فوق الجدار الذي يفصل عن الباحة الداخلية.









وسادت حال من الفوضى والتوتر، وسرعان ما انتشر عناصر من شرطة مكافحة الشغب في شارع الحمرا التي عمدت الى استعمال القنابل المسيلة للدموع بعد استهدافها بالحجارة من قبل الشبان المحتجين.

وافيد عن اصابة مراسل قناة “الجديد” آدم شمس الدين بحجر في رأسه خلال تغطيته ما يحصل في شارع