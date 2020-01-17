وفاة نجل الداعية أحمد ديدات في جنوب إفريقيا بعد يومين من إصابته بطلق ناري في الرأس

أُعلِنَ في مدينة فيرولام بولاية ديربان في جنوب إفريقيا، عن وفاة الناشط الإسلامي يوسف ديدات نجل الداعية الكبير أحمد ديدات، متأثراً بجراح أصيب بها بعد أن أطلق مجهولٌ النار عليه من الخلف في رأسه، صباح الأربعاء 15 يناير/كانون الثاني 2020.

نقل موقع «الجزيرة.نت» عن «ريس»، نجل الناشط الإسلامي، في بيان، الجمعة 17 يناير/كانون الثاني، أن والده توفي ظهر الجمعة في مستشفى سانت آن بمدينة فيرولام، حيث كان في العناية المركزة نتيجة إصابته الحرجة.









بيان «ريس»، نجل يوسف ديدات، قال إن عائلته وأصدقاءه كانوا إلى جانب سريره عندما وافته المنية ظهر الجمعة، كما أعربت العائلة عن «امتنانها العميق للدعم الذي تلقوه من العائلة والأصدقاء والمجتمع».

من جهة أخرى سوف تقام صلاة الجنازة على الراحل يوسف ديدات في مسجد فيرولام ويك ستريت، بعد صلاة فجر السبت بالتوقيت المحلي، وسيُنقل الجثمان إلى مثواه الأخير في مقبرة المدينة.

كان يوسف ديدات أُدخل المستشفى بحالة حرجة، وذلك بعد أن أطلق مجهولٌ النار عليه من الخلف في رأسه بولاية ديربان في جنوب إفريقيا، وهو في طريقه إلى محكمة العائلة «فيرولام» ومعه زوجته.