راغب علامة: أصبح واضحاً أن الطبقة السياسية كلها ما زالت تضحك على الناس!

غرد الفنان راغب علامة على حسابه على تويتر، فكتب: أصبح واضحاً أن الطبقة السياسية كلها ما زالت تضحك على الناس ضاربة بعرض الحائط الوضع الإقتصادي والمعيشي ! يعني لا حكومة ولا بطيخ !وكل ما نراه هو تمثيلية لا أخلاقية !ولو تألفت فسيعود اليها كل من أوصل لبنان الى حالة الإنهيار الغير مسبوق في تاريخ الجمهورية !لكن بوجوه مختلفة

أصبح واضحاً أن الطبقة السياسية كلها ما زالت تضحك على الناس ضاربة بعرض الحائط الوضع الإقتصادي والمعيشي ! يعني لا حكومة ولا بطيخ !وكل ما نراه هو تمثيلية لا أخلاقية !ولو تألفت فسيعود اليها كل من أوصل لبنان الى حالة الإنهيار الغير مسبوق في تاريخ الجمهورية !لكن بوجوه مختلفة





— Ragheb Alama (@raghebalama) January 17, 2020