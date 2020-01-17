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راغب علامة: أصبح واضحاً أن الطبقة السياسية كلها ما زالت تضحك على الناس!

January 17, 2020

غرد الفنان راغب علامة على حسابه على تويتر، فكتب: أصبح واضحاً أن الطبقة السياسية كلها ما زالت تضحك على الناس ضاربة بعرض الحائط الوضع الإقتصادي والمعيشي ! يعني لا حكومة ولا بطيخ !وكل ما نراه هو تمثيلية لا أخلاقية !ولو تألفت فسيعود اليها كل من أوصل لبنان الى حالة الإنهيار الغير مسبوق في تاريخ الجمهورية !لكن بوجوه مختلفة

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