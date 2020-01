بالفيديو. امرأة عارية تتجول بثقة في مطار ميامي قبل أن تقفز فوق سيارة الشرطة

يمكن رؤية الكثير من الاشياء الغريبة والشخصيات غير المألوفة في المطارات، ولكن، غالباً، ما يكون هولاء الاشخاص يرتدون ثيابهم.

المخرج بيلي كوربين قام بنشر مقطع فيديو اثار انتباه الجميع على تويتر، حيث ظهرت امرأة في مطار ميامي الدولي، وهي ترتدي فقط بدلة سباحة من قطعتين (حمالة صدر وملابس داخلية)، وقد كانت تمشي بثقة، وتغني لحناً لا يمكن التعرف عليه.

وفجأة، بدت المرأة وهي تترنح و”تتذبذب” إن صح التعبير من الأعلى إلى الاسفل، ثم تجردت من ملابسها بدون أن تتمهل في خطواتها.

وذكرت صحيفة “ميامي هيرالد” أنه تم التقاط مقطع فيديو للمرأة خارج المطار، في وقت لاحق، وهي تقفز فوق سيارة شرطة كانت تقف على جانب طريق مزدحم.

وأفاد متحدث باسم شرطة ميامي بأن المرأة العارية، التي شوهدت على تويتر من قبل أحد المارة وهي تقفز فوق سيارة دورية، قد تم احتجازها لإجراء تقييم لصحتها العقلية.

وأوضح المتحدث أن المرأة شوهدت عارية في قسم الامتعة بمطار ميامي وبعد ذلك في مرآب السيارات، مشيراً إلى أنها كانت “تتصرف بشكل خاطئ” اثناء التحقيق معها.

