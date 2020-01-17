هل سقط اسم طلال حواط من التشكيلة الحكومية؟

في آخر المعطيات الحكومية المتداولة أنّ اسم السيد طلال حواط في الحكومة الجديدة طُرح فقط للمناورة والتضليل. وسيتم سحبه في آخر لحظة حين طباعة المراسيم، ويُستبدل باسم عثمان سلطان، وذلك بناء على وعد قطعه الرئيس نبيه بري لصديقه الشمالي توفيق سلطان (الذي كان في عين التينة امس الخميس والتقى برّي)، وبموافقة الرئيس المكلّف #حسان_دياب والنائب الشماليّ فيصل كرامي.

يُذكر أنّ حواط كان مقرَّباً جداً من الوزير نقولا صحناوي حين توليه حقيبة الاتصالات ومن مستشاره آنذاك زياد عبس. وقد طلب صحناوي من شركة “سيسكو” أن يتم تعيين المهندس حواط “مسؤول حساب” لشركتي الخليوي “تاتش” و”ألفا” بغية تفضيل وكلاء معتمدين مقربين من الوزير صحناوي على حساب وكلاء معتمدين آخرين بما يتعارض مع مبدأ المنافسة الشريفة.









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