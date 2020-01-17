“هيومن رايتس ووتش” تعلق على أحداث ثكنة الحلو.. “عنف أمني”

رأت “هيومن رايتس ووتش” اليوم إن شرطة مكافحة الشغب في لبنان ضربت المتظاهرين السلميين والصحفيين بعنف واعتقلتهم خلال مظاهرات 15 كانون الثاني 2020. وقالت إنّ “على وزارة الداخلية محاسبة عناصر الشرطة فورا على استخدامها المفرط للقوة”.

وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش” جو ستورك إن “مستوى العنف غير المقبول ضد المتظاهرين السلميين في 15 كانون الثاني يتطلب تحقيقا سريعا، وشفافا، ومستقلا”. وأضاف: “يشكل هجوم شرطة مكافحة الشغب الوحشي على الصحفيين الذين يؤدون عملهم انتهاكا فظيعا لالتزامات قوات الأمن بالمعايير الحقوقية”.









وقابلت “هيومن رايتس ووتش” ستة متظاهرين وثلاثة صحفيين شهدوا أعمال العنف، وراجعت لقطات حية لأحداث الليلة.

وفي بيان لـ”هيومن رايتس ووتش”، أشارت إلى أنّ شرطة مكافحة الشغب اشتبكت طوال اليوم مع المتظاهرين أمام ثكنة الحلو.

في هذا السياق، قال ثلاثة متظاهرين كانوا هناك قبل بدء الهجوم إن المتظاهرين كانوا بغالبيتهم الساحقة سلميين، رغم إلقاء بعضهم لزجاجات المياه والمفرقعات النارية على الشرطة. تثبت اللقطات التي راجعتها هيومن رايتس ووتش صحة رواياتهم.

كما أظهرت اللقطات وشهادات الشهود خروج عناصر شرطة مكافحة الشغب بالعشرات من الثكنة وضربهم المتظاهرين اعتباطيا، مع إطلاق كميات كبيرة من الغاز المسيل للدموع، ليهرب المتظاهرون إلى حي كورنيش المزرعة السكني. تُظهر اللقطات إلقاء بعض المتظاهرين الحجارة على قوات الأمن وأعادوا إليها قنابل الغاز المسيل للدموع.

وقال مراسل تلفزيون “الجديد” المحلي إن الغاز المسيل للدموع كان “يمطر” على المتظاهرين في كورنيش المزرعة. قال ثلاثة متظاهرين إن بعض عناصر مكافحة الشغب أطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة على المتظاهرين وليس في الهواء.

كما قال أحد المتظاهرين: “كان أخطر ما في الأمر إطلاقهم الغاز المسيل للدموع في منطقة سكنية. رأيت الغاز يملأ بعض السيارات، ويقع على شرفات المنازل”. قالت متظاهرة أخرى إن منزل صديقتها كان ممتلئا بالغاز المسيل للدموع.

وأشارت إحدى المحتجات أنه بمجرد وصولها إلى المكان، ضربها عنصر على رأسها وركلها مرارا، قبل أن يطلب عنصر آخر منه التوقف عندما بدأت تنزف بغزارة. قالت المتظاهرة إن رقبتها أصيبت وإنها احتاجت خمس غرز لجرح في رأسها. وقالت متظاهرة أخرى إنها شاهدت عناصر شرطة مكافحة الشغب يضربون متظاهرا كان يعاني من صعوبة في التنفس بسبب الغاز المسيل للدموع. وقال متظاهر عمره 38 عاما إنه رأى حوالي خمسة عناصر يضربون متظاهرا على رأسه وفتاة على رقبتها. راجعت هيومن رايتس ووتش لقطات للحادث تُظهر بوضوح إصابات المتظاهرين.

أظهرت اللقطات أيضا شرطة مكافحة الشغب تعتقل المتظاهرين بعنف وتجرهم إلى داخل الثكنة. قال مصدر في “لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين” لـ هيومن رايتس ووتش إن 55 شخصا اعتقلوا ذلك المساء. وأُطلق سراح جميع المعتقلين اللبنانيين في اليوم التالي، ونُقل الأجانب إلى “الأمن العام”، الجهاز المُكلف بمراقبة دخول الأجانب وخروجهم.

قال شهود عيان إن شرطة مكافحة الشغب هاجمت طاقمَيْ تلفزيونَيْ “إم تي في” و”الجديد” أثناء تصويرهما ما حدث على الهواء مباشرة.

وأعلنت “هيومن رايتس ووتش” أن على السلطات اللبنانية التحقيق بشكل حيادي في استخدام شرطة مكافحة الشغب القوة في الاحتجاجات، ونشر النتائج علنا. وقالت: “ينبغي تأديب عناصر قوى الأمن، بمن فيهم القادة، المسؤولون عن استخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة، أو محاكمتهم حسبما يلزم”.

وأضافت: “ينبغي حصول ضحايا الاستخدام غير المشروع للقوة من قبل قوى الأمن على تعويضات فورية. ينبغي للسلطات الإفراج عن المحتجزين غير المتهمين بجريمة معترف بها”.

وقال ستورك: “على القوى الأمنية في لبنان احترام قواعد استخدام القوة. على الشرطة الالتزام بالمعايير الدولية للسيطرة على الحشود”.