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هيفا وهبي تغرد بعد فيديوهات طليقها الخادشة للحياء: المسيء بما أساء

January 16, 2020

قالت النجمة هيفا وهبي في تغريدة عبر حسابها الخاص على “تويتر”: “الحياة دوارة وتصيب الظالم بما ظلم، والشامت بما شمت، والمسيء بما أساء، لا تحزن وربك أعدل العادلين”.

وتزامن هذا التعليق مع الضجة التي رافقت تسريب صور وفيديوهات لطليقها الملياردير المصري أحمد أبو هشيمة، الذي تصدر اسمه قائمة الأكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي.




وكان تم تسريب مقطع فيديو لأبو هشيمة وهو يجري “مكالمة جنسية” مع امرأة مجهولة، وأعلنت السلطات الأمنية المصرية، أن المقطع مفبرك بواسطة عصابة نجحت في السطو على هاتف شقيقة أبو هشيمة واستغلت الصور ومقاطع الفيديو المخزنة بداخله لفبركة المقطع المتداول.

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