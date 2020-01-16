وزير الطاقة المقترح عراب تمديد عقد استجرار البواخر!

في اطار تسريبات اسماء الحكومة الجديدة، يبدو ان وزارة الطاقة رست على اسم ريمون غجر، وقد شغل في شباط 2008 منصب كبير مستشاري وزير الطاقة لشؤون السياسات، وتولّى في هذا الإطار قيادة مجموعة صغيرة من الخبراء، وكانت مهمتها توجيه عمل المستشارين والتنسيق مع الجهات المعنية الأساسية، مثل مؤسسة كهرباء لبنان، ومجلس الإنماء والإعمار، والمجلس الأعلى للخصخصة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي. ووضع الدكتور غجر سياسة الطاقة التي أقرّها مجلس الوزراء في 21 حزيران 2010. واسمه مدرَج أيضاً في قائمة البنك الدولي للخبراء المتخصصين بالدراسات في مجال الطاقة.

وانتشرت عبر مواقع تواصل الاجتماعي صورة لقرار رقم 176بتاريخ 17 – 3 – 2016، الصادر عن وزارة الطاقة بتمديد عقد استجرار الطاقة من البواخر لمدة سنتين وقد سمى القرار الدكتور ريمون غجر والسيدة ندى البستاني لموازرة مؤسسة كهرباء لبنان في المفاوضات بين الشركة karpowership، ووزارة الطاقة.









وبحسب القرار فإن غجر هو مستشار وزارة الطاقة في العام 2016، للوزير سيزار أبي خليل.

النهار