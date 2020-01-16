الحريري: المصارف ليست كل المشكلة.. وانا مني حبتين

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري بعد الاجتماع المالي مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال في حكومة تصريف الاعمال علي حسن خليل أن “هناك حكومة جديدة هي التي ستتعامل مع موضوع اليوروبوند والنقاش خلال الاجتماع تركز على الوضع المالي والبنوك”.

وقال الحريري في دردشة مع الصحافيين: “من حارب الحريرية السياسية أوصل البلد إلى هنا.”









وأضاف: “علينا أن نكون صادقين مع الناس، ووصلنا إلى هنا لأن الدولة لم تقم بالإصلاحات، وفي باريس 2 حصلنا على 10 مليار علمًا أن ذلك كان كفيلًا بإنقاذ الوضع، والمصارف والمصرف المركزي ليسوا كل المشكلة.”

وصودف وصول اللواء عماد عثمان إلى بيت الوسط أثناء دردشة الحريري مع الصحافيين، فقيل له إن هناك اتجاها لإقالته، فردّ الحريري: “ليحاولوا انا مني حبتين”.