بالأسماء.. بعد زيارة “عين التينة” هذه تشكيلة حكومة دياب

مع التقدم الإيجابي على الخطّ الحكوميّ، وحسب آخر ما تداولته الأوساط المعنية في تشكيل الحكومة، رست التشكيلة على الأسماء التالية:

– رئيس الحكومة حسان دياب (سني)









– وزير المالية: غازي وزني (شيعي)

– وزير الداخلية: طلال اللادقي (سني)

– وزير الدفاع: ميشال منسى (اورثوذكس)

– وزير الخارجية: ناصيف حتي (ماروني)

– وزير الإقتصاد: أمال حداد (اورثوذكس)

-وزير الإتصالات: طلال حواط (سني)

– وزير الصحة: علي حيدر (شيعي)

– وزير الطاقة: ريمون غجر (أورثوذكس)

– وزير الأشغال: لميا يمّين دويهي (مارونية)

– وزير العمل: ديميانوس قطار (ماروني)

– وزير الزراعة والإعلام: سالم درويش (شيعي)

– وزير البيئة: منال مسلم (كاثوليك)

-وزير السياحة والثقافة: فرتينيه أهانيان

– وزير العدل: ماري كلود نجم (مارونية)

– وزير الشؤون الإجتماعية والمهجرين: رمزي مشرفية (درزي)

– وزير التربية والشباب والرياضة: طارق مجذوب (سني)

– وزير الصناعة: عبدالحليم فضل الله (شيعي)

وكان التقى رئيس الحكومة المكلف حسان دياب رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، وكان اللقاء ايجابيا بحسب ما نقله وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل. وتجدر الإشارة إلى أن دياب غادر عين التينة دون الإدلاء بأي تصريح.