إليسا: “عهد فاشل بكل المقاييس”

اختارت الفنانة #إليسا التعليق على عنوان النشرة الصباحية لـ”النهار”: “بري أوقف إندفاعة باسيل والانتفاضة تتجدّد بغضبها… الـ 2020 سنة الفوضى “الدمويّة”، معتبرة أن هذا “يعني عهداً فاشلاً في كل المقاييس”.

يعني عهد فاشل بكل المقاييس https://t.co/Wak3dT3ZSC





— Elissa (@elissakh) January 15, 2020

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام صورة للفنانة إليسا خلال إضائتها الشموع في مزار حريصا.

وظهر مع إليسا في الصورة شقيقها الأصغر كميل خوري، الذي يرافقها دائما، وهو أيضا يضيء الشموع.

وكانت إليسا طرحت من قبل أغنية ” انت الطُهر يا مريم” تزامنا مع أحد الاحتفالات الدينية من كلمات وألحان شقيقها كميل خوري.