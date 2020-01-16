عثمان يعتذر للصحافيين: هل نتفرّج على الجرائم ونسمح بالاعتداء علينا والبعض يقول إنها ثورة؟!

دافع المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان خلال مؤتمر صحافي، عقده في المقر العام بالاشرفية، عن قوى الأمن وما تقوم به، معتبرًا أن عنصر قوى الامن يعاني يوميا خلال 90 يوما في الشارع، ويتعرض يوميا لشتى انواع الممارسات القاسية.

وتوجه بالاعتذار الشديد من الصحافيين والمراسلين الذين كانوا يغطون أحداث الامس، مشيرا الى انه عند تعرض احد المصورين للاصابة اتصل به وتضامن معه تماما كما تضامن مع عناصر قوى الامن المصابين.









أضاف: “نحن نواجه عنفا كبيرا من قبل مندسين. وتابع: كلنا معرضون للخطأ لكننا نقدم دماءنا تجاه الوطن لنحافظ عليه برموش عيوننا”.

وشدد على أننا حمينا البلد وكافحنا الجريمة لافتا الى ان قوى الامن هي صلة الوصل بين المواطن وحقه في القضاء.

وقال عثمان: “تحسنت امكانياتنا وتدريباتنا في مكافحة الجريمة والارهاب، ونمارس مهامنا بصدق ومحبة تجاه الوطن وليس لمصلحتنا الخاصة”.

أضاف: “أتحدى أن يقول لنا أحد أننا منذ 17 تشرين حتى الآن قد تعدينا عليه قبل الاعتداء علينا وعلى الاملاك العامة والخاصة، مشيرا الى أن التوقيفات جرت وفقا للقانون وليس تلقائيا، والعودة بالتالي الى القضاء”.

وأشار الى أن “الضابطة الادارية مهمتها حماية الاشخاص والاملاك الخاصة والعامة وحماية الحريات ضمن حدود القانون”، معلنا أنه “منذ 17 تشرين، سقط 483 جريحا لقوى الامن وخلال اليومين السابقين 100 جريح، اي ثلث عديد فرقة مكافحة الشغب”.

أضاف اللواء عثمان: “ما اطلبه هو تفهمكم فنحن نمارس دورنا بكل صدق فهذا وطننا وعلينا ان نحميه، مشيرا إلى أننا نمارس عملنا حتى يستتب الأمن الأمر الذي يجلب الاستثمارات للبلد”.

وشرح ما حصل أمس من أحداث لافتا الى أنه لغاية الساعة التاسعة وقع لنا 26 جريحًا، وانتظرنا ساعة ونصف وتحملنا الضرب والوجع وفي بعض الأماكن رموا على عناصرنا زيت سيارات ومفرقعات، وسأل: هل يرضى احد المراسلين أو الصحافيين بأن يشتم والده او والدته أو أن يأتي احدهم بصخرة ويرمي العسكري بها ليقتله”؟

وأشار الى ان هؤلاء وصلوا الى المؤسسات الخاصة وهم من أصحاب السوابق فمن يضمن أنهم لن يصلوا الى بيوتكم؟ وأضاف سائلًا: هل تريدون ان تنسحب قوى الامن من دورها في الحفاظ على الامن؟ هل نقف جانبا ونتفرّج على الجرائم والبعض يقول إن هذه ثورة؟ وسأل: هل الثورة هي مكان للعنف وللقتل والتكسير ومحاولة القتل؟

وذكّر بأن الكثير من التحركات حصلت في الشارع وقال: “وقفت الى جانبهم ولم يتعرض لهم أحد، إلى ان حصل ما حصل أمس”.

وأوضح أن يقول ذلك ليشرح دوره ودور المؤسسة الامنية التي يتبع لها، وأضاف: كل المراسلين عليهم دور وتاريخ ليحكم علينا وعليكم.

وقال عثمان: “أعرف معاناة الاعلامي في الشارع لأننا شركاء في المعاناة وأنا في الـ90 يوما لدي ليس فقط الحراك بل 600 مركز يقوم كل منها بدوره من السجون والمخافر والتحري ومكافحة الجرائم والارهاب”.

وتمنى من الجميع ان يقفوا معنا في توقيف المندسين وأضاف: “علينا ان نوقفهم والباقي على القضاء فأنا لا أتعدى على صلاحيات القضاء”.

وتمنى أن يفهم الناس وجعنا وأردف: “سيبقى رأسنا مرفوعًا وستبقى رؤوس عناصر قوى الأمن مرفوعة”.

وتابع اللواء عثمان: “أنا لم أتصرف بعنف مع المذنبين ونحن نحاول أن نكون مع المواطنين ولكن “البعض عم يكون أساس في تكسير الوطن”.

واكد أن الضرب ليس مسموحاً لكن عندما يرى العنصر حجرًا متوجّهاً الى رأسه يمكن أن يقتله يتغير الوضع، وفي حال الخطر الشديد يلجأ الى العصا أو السلاح أو أي شيء يحمله، لكن كما ترون عناصر مكافحة الشغب لا يملكون أسلحة وأنا أحاول أن أضبط الوضع قدر المستطاع.