”7 أيار” في الحمراء… وقلق من الإنزلاق إلى الفوضى

تقمَّص السابع من أيار 2008 في شارع الحمراء الذي ذاع صيته في العالم، لا بل يُنقل عن حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد أنّ والده وعده إذا نجح في مدرسته عندما كان شابًا يافعًا بأن يأخذه إلى لبنان وتحديدًا إلى شارع الحمراء. لكنّ هذا الشارع لم يشهد في الحرب عنفاً كالذي شهده ليل الثلثاء من تكسير وتخريب، ما يطرح السؤال: هل دخل لبنان في الفوضى؟

في السياق تقول مصادر سياسية عليمة لـ”النهار” إن ما جرى في الحمراء إنّما هو سيناريو معدّ سلفاً سياسياً وأمنياً من خلال الفريق الذي سمّى حسان دياب رئيسا مكلفا لتشكيل الحكومة العتيدة، وبمعنى آخر انّ هؤلاء، أي “الثنائي الشيعي” و”التيار الوطني الحر”، اصطدموا بجدار “تلة الخياط” وتفاجأوا بصلابة الرئيس المكلف وإصراره على حكومة من اختصاصيين ومن 18 وزيراً بالتمام والكمال، ولمّا لم يتمكنوا من إقناعه بضرورة تشكيل حكومة تكنوسياسية، ولا سيما بعد مقتل الجنرال قاسم سليماني، إذ وفق ما يرون أنّ وضع المنطقة يحتاج إلى مشاركة الأحزاب السياسية لمواجهة التحديات المرتقبة، ولمّا كان “حزب الله” من خلال أمينه العام السيد حسن نصرالله وسائر قادته منهمكين بتداعيات مقتل سليماني، هنا أخذ رئيس مجلس النواب نبيه بري المسألة على عاتقه، وهو خبير محلّف في إخراج الأرانب واجتراح الحلول، فتحدث عن ضرورة “لمّ الشمل”، خصوصاً أنّ جمهور الثامن من آذار مصدوم لعدم قدرة زعاماته وقياداته وأحزابه على تشكيل حكومة، فكان أن التقى بري حليفه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط بغية إقناعه بالسير في عملية لمّ الشمل وتوسيع الحكومة، وأن يتمثل بوزير مقابل وزير آخر للنائب طلال ارسلان، ناهيك بأنّ جنبلاط “الحرّيف” في توجيه الرسائل كشف عن دور للنائب جميل السيد في عملية التأليف ومن عين التينة بالذات، في وقت استُدعي رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الذي لم يبقَ سلاح خفيف ومتوسط وثقيل إلا استخدمه تجاه رئيس المجلس وحركة “أمل”. لكنّ المصيبة تجمع والمصلحة السياسية اقتضت حصول هذا اللقاء الذي وُصف بالإيجابي جداً على إيقاع البسمات، إن مصطنعة أو جدية، وأيضاً كان رئيس المجلس يهدف إلى إقناع باسيل بالمشاركة في الحكومة، وهنا اكتملت “السيبة” ليُتوَّج لمّ الشمل بعملية تكسير وتخريب تركزت على مصرف لبنان وعدد من المصارف وما هبّ ودبّ في شارع الحمراء ومتفرعاته، وصولاً إلى الاعتداء على بعض الإعلام، وأعلن هؤلاء جهاراً أنّهم ينتمون إلى “حزب الله” وحركة “أمل”. وفي هذا الإطار يكتفي مرجع سياسي سابق بالقول إنّ “السابع من أيار في الحمراء هو رسالة الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والدلالة ما كُتب في اليوم التالي في بعض الصحف التي تصب في حارة حريك، ومن ثم إلى الرئيس المكلف بمعنى دفعه إلى السير بأجندة من سمّوه وتغيير تشكيلته وفق ظروف الوضع الحالي، وإلا هناك عمليات أخرى وأساليب قد تدفعه الى الاعتذار وأكثر من أرنب جاهز حول هذه المسألة”.









وفي غضون ذلك، كان “الثنائي الشيعي” ومعه الحليف “التيار البرتقالي” يحاولون سلوك طريق آخر بعد لمّ الشمل وميني – حرب شارع الحمراء، أي قمع الانتفاضة التي ما زالت تقضّ مضاجعهم، في حين برز موقف لافت هو الأبرز الصادر عن المجتمع الدولي عبر ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي لام المسؤولين بشكل قاسٍ لما أقدموا عليه في الساعات الماضية، وهذا ما يدل على استياء أممي ودولي من السلطة برمتها، وهذه الرسالة تنطوي على الكثير من الدلالات التي تنبئ بأنّ المجتمع الدولي غير متحمس لا بل سيحجم عن دعم لبنان ومساعدته في الظروف الراهنة بفعل ممارسات السلطة القمعية. وبناءً عليه فإنّ ما حصل ليس مسلسل “قطط شارع الحمراء” الذي عُرض على شاشات السينما في منتصف سبعينات القرن الماضي، بل عمليات تخريب وتكسير تنبئ بدخول لبنان على خط الفوضى بعدما سلك “حزب الله” وحركة “أمل” هذا المسار من خلال دفع محازبيهم الى التكسير، وكان في مقدور مسؤوليهم لجمهم على اعتبار أنّ أعمال العنف استمرت حتى الفجر وأمام أعين اللبنانيين والعالم بأسره، وتالياً فإنّ الانتفاضة في الشارع أظهرت انضباطاً غير مسبوق وثقافة وسلمية وأكدت أنّها لن تتوقف ومَن يعش يرَ لأنّ هناك أجواء عن تحركات متسارعة وذات أهمية، وقد صار الوقت لتغيير الواقع السياسي الحالي برمته، وهو ما ستُظهره الأسابيع القليلة المقبلة.

النهار