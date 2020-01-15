“لا أحد يستطيع عزل الحاكم”… الحريري: لست موظفاً عند أحد

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في دردشة مع الصحافيين بعد لقائه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أن “حق التظاهر عادي والتظاهرات السلمية مرحب بها ولكن ما حصل بالأمس من تكسير بالشوارع مرفوض”، وقال: “خلصنا بقى، نحن كتيار في منازلنا حتى الآن وأين الجيش؟”.

واشار الى ان “البعض سيقول أنا مسؤول، نعم مسؤول ولكن هناك قوى سياسية كانت تعطل مثل التيار الوطني الحر ونحن لم نستلم وزارة الطاقة منذ أيام رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري”، مؤكداً: “لست موظفاً عند أحد ولم آت الى لبنان بطلبٍ من أحد بل جئت لأكمل عملي بتصريف الاعمال”.









وشدد على ان “حاكم مصرف لبنان لديه حصانة ولا أحد يستطيع عزله وليشكلوا الحكومة وسنعطيها فرصة”.