الحريري: الهجمة التي تعرّض لها شارع الحمرا غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات

اكد رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري في بيان ان “لهجمة التي تعرّض لها شارع الحمرا غير مقبولة تحت أي شعار من الشعارات ، وهي هجمة لا اريد تحميلها لثورة الناس وغضبهم تجاه المصارف ، ولكنها كانت لطخة سوداء في جبين أي جهة أو شخص يقوم بتبريرها وتغطيتها . والأمر لا يرتبط بالدفاع عن النظام المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ، الذي يتعرض لحملة اقتلاع معروفة الأهداف ، لا اريد الدخول بتفاصيلها ، لمعرفتي بما يعانيه المواطنون هذه الأيام على أبواب المصارف”.

واضاف :”فالأمر يتعلق بكل صراحة بهجمة تستهدف بيروت ودورها كعاصمة ومركز اقتصادي معني بأرزاق جميع اللبنانيين . فإذا كان المطلوب تكسير أسواق وأحياء بيروت على صورة ما جرى في الحمرا وعلى صورة ما جرى في السابق في وسط بيروت ، فإنني من موقعي السياسي والحكومي والنيابي ، لن أقبل أكون شاهد زور على مهمات مشبوهة يمكن ان تأخذ كل البلد إلى الخراب . فنحن في حكومة تصريف الأعمال ولن أكون تحت أي ظرف على رأس حكومة لتغطية أعمال مرفوضة ومدانة بكل مقاييس الأخلاق والسياسة ، ويستدعي تحرك القضاء لملاحقة العابثين بسلامة العاصمة ، بمثل ما يستدعي تحمل الجيش مسوؤولياتهم في ردع المتطاولين على القانون والمتلاعبين بالسلم الأهلي” .