لبنان ثاني أكثر دولة مديونة في العالم

أصدرت “مؤسسة التمويل الدولية” في واشنطن، بياناً أشارت فيه إلى أن لبنان هو ثاني أكبر دولة مدينة في العالم، نسبة إلى ناتجه المحلي الإجمالي بعد اليابان، فيما جاءت السعودية والإمارات بين الدول الأقل مديونيةً.

وبيّن التقرير أن الدَّين الحكومي في اليابان بلغ حوالى 226.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهو الأعلى في الدول المدينة في العالم. فيما جاء لبنان في المركز الثاني بمقدار 154.1 في المئة.









وحسب التقرير، فإن روسيا هي الأقل مديونية في العالم، إذ بلغت نسبة دينها الحكومي للناتج المحلي نحو 15.2 في المئة، فيما بلغت النسبة في الإمارات 19.9 في المئة وفي السعودية 21.8 في المئة..

وأشار التقرير إلى أن الدول الأعلى مديونية تشمل أيضا سنغافورة بنسبة 115.4 في المئة وبريطانيا بنسبة 110.3 في المئة والولايات المتحدة بمقدار 101.8 في المئة، والبرازيل بنسبة 87.9 في المئة والأرجنتين بنسبة 85.7 في المئة وباكستان بنسبة 75.6 في المئة والمجر بمقدار 71.5 في المئة..

وشملت قائمة الدول ذات الدين المنخفض نيجيريا بنسبة 29.2 في المئة، وتشيلي بنسبة 31.2 في المئة، وتايلاند بنسبة 3.6 في المئة، وجمهورية التشيك بنسبة 34.7 في المئة، وتركيا بمقدار 35 في المئة.

وجاء في التقرير أن إجمالي الدين العالمي ارتفع بنحو 9.6 ترليون دولار، ليصل إلى 252.6 ترليون دولار بنهاية الربع الثالث، مقابل 243 ترليون دولار بنهاية الربع الثالث من عام 2018.

ويعد تراكم الديون أحد الأسباب الرئيسة للأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعصف بلبنان، إذ تشير بيانات وزارة المال اللبنانية إلى أن إجمالي الدين الحكومي وصل نحو 89.3 مليار دولار بنهاية أيلول الماضي، مقابل نحو 51.3 مليار دولار نهاية أيلول عام 2009 أي بزيادة بلغت نحو 38 مليار دولار في 10 سنوات.

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