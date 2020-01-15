أسرار دواليب ١٤ كانون الثاني لكي تأتي حكومة دياب!

عودة حركة الاحتجاجات في 14 الجاري، أتت في ظروف لم تكن هي نفسها في 17 تشرين الاول 2019. في التاريخ الاخير، أدت تلك الحركة الى استقالة حكومة الرئيس سعد #الحريري. أما اليوم، فيبدو ان هذه الحركة ذاهبة للاتيان بحكومة جديدة يرأسها الدكتور #حسان_دياب. فما هي المعطيات التي أعطت لدواليب 14 كانون الثاني 2020 نتائج مختلفة كليا عن حرائق 17 تشرين الاول من العام الماضي؟









في جلسة حوار شارك فيها سياسيون وناشطون بعد مرور ساعات على ما جرى في شوارع لبنان أخيرا، وتابعت “النهار” وقائعها، تبيّن وفق المعلومات التي تداولها المشاركون، ان هناك قرارا رسميا بعدم الوقوف في وجه هذه التحركات التي أدت الى قطع شرايين المرور في معظم البلاد، من دون أن تبادر القوى الامنية، ولا سيما الجيش، الى فتح الطرق، كما كانت تفعل في أيام خلت. وتلقّى احد الناشطين خلال الجلسة صورة عبر “الواتساب” من وسط بيروت تظهر احتشاد المتظاهرين مساء اليوم نفسه، مع تعليق من مرسل الصورة: “ليس هناك من وجود للقوى الامنية في المكان كما كان سابقا، فهل ستنزل مجموعات من خندق الغميق لتهاجمنا؟”.

بالطبع، لم يستمر حياد القوى الامنية طويلاً، فانتهى ليلا في شارع الحمراء ومتفرعاته من اجل وقف اعمال الشغب التي ألحقت أضرارا بعدد من فروع المصارف في المنطقة.

ماذا وراء الانكفاء الامني لساعات طويلة عن فتح الطرق؟ ليس هناك من جواب رسمي عن هذا السؤال، لكن ثمة تقديرات من المراقبين ان هناك فعلا قرارا كي تكبر حركة الاحتجاجات الاخيرة من اجل ان تبعث بالرسالة المنوطة بها، ألا وهي: “على المعنيين تشكيل الحكومة الجديدة بلا إبطاء”.

في معلومات مستقاة أيضا من الجلسة المشار اليها، ان النائب اللواء جميل السيّد، الذي يصنّف حليفا لدمشق، وكذلك لـ”حزب الله” كان يمثل بمواقفه واتصالاته قوّة الدفع الرئيسية لولادة الحكومة الجديدة. ولم يكن توصيف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لدور النائب السيّد بعيدا من الواقع، عندما صرّح بعد زيارته الاخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري: “اتصلت باللواء جميل السيد … بعدما عرفت انه من الذين يشكلون حكومات…”، علما ان الاخير ردّ على جنبلاط قائلا انه “لا يعلم إذا كان ما ذكره جنبلاط قصة ذاكرة أم تحريفًا للواقع”. وتفيد هذه المعلومات أن “حزب الله” الذي يقيم تحالفا وثيقا مع الرئيس بري الذي يتوجس من النفوذ الذي يمارسه النائب السيّد، لم يشأ ان يكون اللاعب المباشر في تسهيل ولادة الحكومة الجديدة، فناط هذه المهمة بالسيّد. وللاسباب نفسها، إنكفأ الحزب عن القيام بدور التسهيل ايضا، بسبب تحالفه مع رئيس الجمهورية ميشال عون وتاليا مع “التيار الوطني الحرّ” الذي يريد الثلث المعطل في الحكومة المقبلة. وهكذا، وبفعل الضغط الحقيقي من “حزب الله” حصل ما لم يكن متوقعا، فاجتمع الرئيس بري على عجل مع رئيس “التيار” الوزير باسيل الذي تراجع عن موقف متشدد ضد الرئيس المكلّف كان بصدد الاعلان عنه مساء 14 كانون الثاني الجاري، كما تراجع بري عن الدفع باتجاه تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال برئاسة الحريري بعد إخراج دياب من حلبة التأليف.

ماذا عن حقيقة موقف رئيس حكومة تصريف الاعمال من هذه التطورات؟ في سؤال وجهته “النهار” الى وزير سابق شارك في اللقاء الذي عقده الحريري بالامس في “بيت الوسط” مع كتلة “المستقبل” عما إذا كان زعيم “التيار الازرق” مؤيدا فعلا لتشكيل الحكومة برئاسة دياب، أم ان الاخير يطمح الى ترؤس الحكومة الجديدة بعد إزاحة دياب، فأجاب: “كان الرئيس الحريري جازما في عدم رغبته في العودة الى السرايا. أما بالنسبة الى موقفه من حكومة يشكّلها دياب، فهو وضع الامر في عهدة من أتوا به. وهو لن يكون شريكا في الانهيار الذي يتهدد لبنان إذا لم يتم تنفيذ الاصلاحات الحقيقية والضرورية في هذه المرحلة”. وعندما قيل للوزير السابق ان تدهور القدرة الشرائية للبنانيين، يفوق ما كان سيحصل لو جرى تطبيق وصفة صندوق النقد الدولي قبل أشهر والتي كانت تقضي بزيادة 5 آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين وزيادة الـ TVA، قال: “اللبنانيون مقبلون على ظرف أصعب، ولن يقتصر الثمن على ما فقدوه من قدرة شرائية حتى الآن”.

تحت عنوان “قراءة عمر كرامي لـ7 أيار 1992 ودعوة (حسن) الرفاعي الى ممارسة الصلاحيات”، ورد في كتاب “حسن الرفاعي حارس الجمهورية” الصادر عام 2018: “… في محاضر مجلس النواب حول حوادث 7 أيار التي أطاحت لاحقا حكومة الرئيس عمر كرامي، قال الرفاعي في مناقشة الحكومة: لا يجوز يا دولة الرئيس أن تستمر السلطة في تبرير نفسها، زاعمة أن هناك مؤامرة … لكن الايام أظهرت أن إحساس الرئيس عمر كرامي لم يكن مخطئا. فقد أدت أزمة مالية سياسية الى سقوط حكومته في الشارع نتيجة تدهور كبير في سعر صرف الليرة. وبالتأكيد لم يكن ذلك بريئا”. ويضيف الكتاب: “في تلك الفترة، كان سعر صرف الدولار قد ارتفع الى أعلى مستوياته (تعدّى حدود 2900 ليرة لبنانية للدولار الواحد)، فحصلت نقمة شعبية إحتجاجا على ما وصلت اليه الحالة الاقتصادية في البلاد، ترافقت مع إحراق دواليب في الشوارع وإقفال للطرقات. وكان ارتفاع سعر صرف الدولار الى هذا المستوى مفتعلا، وكذلك الاحتجاجات الشعبية”.

هل يمكن القول ما أشبه اليوم بالبارحة؟ وجه الشبه المحتمل هو ان دواليب 7 أيار 1992 أدت الى إسقاط حكومة عمر كرامي. أما دواليب 14 كانون الثاني 2020، فهي ذاهبة لإيصال دياب الى السرايا. قبل 28 عاما، كانت حركة “أمل” بقرار سلطة الوصاية السورية وراء إشعال الدواليب. فهل هناك دور ما لسلطة الوصاية الحالية التي يمارسها “حزب الله” في حرائق الأمس ولو بصورة غير مباشرة؟