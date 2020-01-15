الإدعاء على فادي الهاشم بجناية القتل القصدي… إليكم التفاصيل!

ادّعت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون على زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم بجناية قتل المواطن السوري محمد الموسى قصداً، وفقا للمادة 547/229 في قانون العقوبات اللبناني.

وتنص المادة 229 على أنه “لا يُعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطراً جسيماً محدقاً لم يتسبب هو فيه قصداً شرط أن يكون الفعل متناسباً والخطر”. أمّا المادة 547 فتنص على أنه “من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة”.









وختمت مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون التحقيقات، وأحالت الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، ولم يتم لغاية اللحظة توقيف الهاشم.

وانطلاقاً من ذلك، أكد مصدر قانونيّ لـ”الجمهورية” أنه “في قراءة واضحة لادعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان يتبيّن أن الادعاء بجرم المادة 547 عقوبات هو حكميّ خاصة لوجود حالة قتل، ولكن النيابة العامة عطفت ادعاءها على المادة 229 من نفس القانون أي فعلياً أنه عندما يحصل التحقيق من قبل قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان أو من يكلفه من قضاة التحقيق يتم اصدار القرار المناسب بمعرض التحقيق بتوقيف فادي الهاشم والظن به بالقتل القصدي أو بمنع المحاكمة عنه لتوافر شروط الدفاع المشروع وبالتالي يكون ادعاء النيابة العامة بموقعه الصحيح والطبيعي للمسار القانوني في مثل هذه الحالات”.

بدوره، ردّ الأستاذ غابي جرمانوس محامي الدفاع عن الدكتور فادي الهاشم في بيان قائلاً: “لم نستغرب الإدعاء الراهن بحق الدكتور فادي الهاشم كون المسار الطبيعي أن يتحول الملف إلى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان مع تأكيدنا أن قاضي التحقيق سيصدر قراراً باعتبار فعل الدكتور فادي الهاشم دفاعاً مشروعاً عن النفس”.

وشدّد على أنه “من الطبيعي أن يتمّ الادّعاء وتحويل الملف الى قاضي التحقيق الاول في بعبدا الذي بدوره سيُتابع التحقيقات وسيتثبّت من صحّة كلّ ما أدلى به الدكتور الهاشم ويتمّ توصيف فعل الدكتور الهاشم بالدفاع المشروع، وفقاً لما هو منصوص عنه في قانون العقوبات اللبناني، وان ترك الدكتور فادي من قبل النائب العام الاستئنافي تم بعد التثبت من توافر شروط الدفاع المشروع وان هذا هو المسار الطبيعي للملف القضائي”.

ويأتي قرار القضاء اللبناني في ظل تأكيدات مدير أعمال النجمة نانسي عجرم جيجي لامارا أن الهاشم وزوجته يمارسان حياتهما بشكل طبيعي ويتمتعان بصحة جيدة، لافتا إلى أن ما تردد بشأن عرض نانسي عجرم على الطبيب الشرعي للكشف على إصابتها ومعرفة حقيقتها أو التحقيق معها شائعات لا أساس لها من الصحة، وفي ظل تأكيده أن عجرم ستعود لممارسة أعمالها كما تستعد لطرح أغنية “سينغل” نهاية الشهر الجاري، كما تقوم بالتحضير لألبومها الجديد الذي سيتم طرحه قريبا.

ومن المتوقع الكشف عن نتائج التحقيق خلال الساعات المقبلة، كما سيتم طرح الأسباب الكامنة وراء هذه التهمة.