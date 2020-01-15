أغنية «Derdim Olsun» ستسمعها في كل شوارع تركيا.. إليك كلماتها بالعربية

لا بد أن جميع محبي أغاني البوب التركية يعرفون المغني الشاب Reynmen، الذي سطع نجمه بأغنية Derdim Olsun، (ليكن همّي)، التي ستسمعها في كل الشوارع التركية عندما تمشي بها.

كلمات الأغنية جذّابة، فهي من النوع الذي يعلق بالذهن فور سماعها، ولعل هذا هو السبب الأساسي لانتشار أغلب أغاني البوب التركية المشهورة.









حقَّقت أغنية Derdim Olsun أكثر من 100 مليون مشاهدة على يوتيوب خلال الأسبوع الأول من عرضها فقط.

Reynmen، واسمه الحقيقي Yusuf Aktaş، من مواليد 1995، من ولاية سيفاس، كان يدرس في الثانوية المهنية قبل أن ينتقل إلى دراسة الإذاعة والتلفزيون ويسطع نجمه عبر فيديوهات اليوتيوب.

إليكم كلمات أغنية Derdim Olsun مترجمة للغة العربية:

ليكن همي

لتمتلئ الأقداح

بينما أنا أضيع ليقف عزرائيل ويكتفي بالمشاهدة!

أنت تسمع ولكنك لا ترى!

إنهم يضحكون.. أنت مع من تتجوّل؟

لا أعلم كم جهنّم أنطفأت بداخلي

يظنون أنني مجنون

يبحثون عني

هل يوجد أحدٌ رأى ذلك؟

ورقتي المتساقطة هذه كانت حلم شبابي

الورقة امتلأت بالكتابة، وأنا مشتاق للصفحة البيضاء

لقد اتَّخذت قراري ولو تلطّخت يداي بالدماء

عربي بوست