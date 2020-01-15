بنك عودة يؤمّن ٣٠٠ مليون دولار لزيادة رأسماله

أعلن المدير المالي لبنك “عوده” تامر غزالة لـ”رويترز” أن “البنك اللبناني يدرس بيع وحدته التابعة في مصر بعد أن لاقى اهتماماً من بنوك عدة، ما يشير إلى إعادة تفكير محتملة في الاستراتيجية في الوقت الذي يكابد فيه لبنان أزمة مالية”. وأوضح أن “البنك سيدعو إلى عقْد اجتماع للمساهمين في الأسبوع الثاني من شباط للتصويت على زيادة رأس المال”، مشدّداً على أنه “واثق من الحصول على دعم المساهمين”.

وعلمت “نداء الوطن” أن بنك عوده أمّن “الأموال الطازجة” لزيادة رأسماله بمجملها من قبل المساهمين والتي تساوي ما يزيد عن 300 مليون دولار، من دون الحاجة الى بيع أي من الأصول وعمليات المصرف في الخارج. وأشار غزالة إلى أن “إقبال المستثمرين على مصر قد ازداد، لكننا لم نصل لأي اتفاق مع أي طرف لإتمام العملية لكننا ندرس هذا إذا حصلنا على العرض المناسب”.









نداء الوطن