السلطة استنفذت أوراقها، والثورة لم تبدأ بعد..

لاشك أننا لم نصل بعد الى ذروة الحدث، ولم تبدأ الثورة بعد، وأن ما تشتكيه السلطة ويُربكها لايزال في خطواته الأولى، فالتراكمات والغضب والجروح، أعمق من أي رد فعل او فائض تصرّف أنتجه الشارع الثائر حتى اللحظة، ما ارتكبه مُياوِمو الوراثة الذين تعاقبوا على السلطة منذ وضعت الحرب أوزارها ودخل لبنان مرحلة احتلال سيادته وسياسته وقراره ودبلوماسيته، ويوميات وكرامة شعبه، وتحوّل ساحة مفتوحة على السلب والنهب والنهش، والإعتداءات والصراعات الطائفية/ المذهبية، والقبائلية، ومنابر التحريض وضخ الأحقاد وفبركة سيناريوهات الفتن، وتناحر الدويلات على وقع ولاءاتها المستوردة، وتنامي جمهوريات الشوارع المُستَنفَرة، والإنهيارات المتواصلة التي تتآكل البلاد من أحشائها..

الى أن انفجر السرطان في جثة هامدة، وانفجر معه الجمهور الغاضب بعد طول غفلة وخيبات، واعتصام بالصمت امتد وتمدد وطال أمده سنوات انكسار وانهزام واسترخاء خلف الحواجز التي رسمتها الزعامات بين الناس والهوية الوطنية، بين الشراكة والمعابر، وبين الشرعية والمؤسسات، ومربعات المحسوبيات والزبائنية والإستزلام والإنبطاح، الأمر الواقع حسمها لمصلحته، وهذا لا يعني حزب الله وحده، الجميع ساهم، وإن لم تكن موازين القوى تُرَجّح كفته..

أسقطت المصالحات والتفاهمات والثنائيات المنفردة والتسويات عباءة الوطن، وبات كلٌ يغني على وطنه، وطوى الكل صفحة لبنان االعيش الواحد وما جمع بين اللبنانيين خارج خارطة إماراتهم وانقساماتهم وتقاطع اصطفافات الشبيحة وجمهوريات التحاصص والأحجام وتعداد التكتلات والأكثر تمثيلاً، وشحن النفوس وحقوق الطوائف وامتيازاتها وصلاحيات رموزها، صورة لبنان المحتل صارت واجهة المشهد اللبناني أمام العالم..

الوطن المندحر تهاوى أمام مد المحاور العابر لحدوده، واستئثار النظام الأمني/ البوليسي المشترك بالهيمنة على سلطة الداخل، بداية مع نظام بشار الأسد، وصولاً الى الحرس الثوري الإيراني، وربما لن يكون الختام.

أُحكِم نصب الكمين للوطن الصغير المُستَضعَف من قبل فصائل المرتزقة التي تتحكم بمساره ومصيره، وترنّح تحت نير التهديد والوعيد والتهويل والإعتقالات والإغتيالات منذ تسعينيات القرن الماضي مروراً بدماء الرئيس رفيق الحريري، وانتفاضة الإستشهاد والإستقلال، حتى ((17تشرين ال2019)) تاريخ أول يوم مجيد حقيقي في تاريخ لبنان، تاريخ اندلاع الإنتفاضة الشعبية/ المطلبية، وثورة ((شعب))، ترخي بظلالها على الوطن المفجوع بانهيارات تطال جميع فئاته وشرائحه المجتمعية، من دون أي استثناء، اشتعلت بعد سكوت قسري طويل..

وللدقة، وفق معايير الثورات، لاتزال ثورة لبنان أكثر من ناعمة، ولايزال الثوّار من دون خبرة في الشغب واحتراف الفوضى الموصوفة، وما يَشبه الإنقلاب، لا يملكون حتى اللحظة، سوى أن الجيل الذي يقود الخطوط الأمامية، يعرف كيف يصمد في المواجهات/ والإصرار في اتجاه التغيير.

الثورة لم تبدأ بعد، هذه حقيقة، السلطة استنفذت أوراقها، تجتر سيناريوهاتها التافهة، والحال من سيء الى أسوأ..

فعلى الرغم من القلة والفقر، واجتياح الأزمات، لايزال منعطف الجراد على مسافة، إنما الأفق يُنذر بحجم الكارثة.









طوني ابو روحانا.