بعد أسبوعين من الزواج.. أوغندي يكتشف أن زوجته رجل

بعد أسبوعين من الزواج، اكتشف رجل أوغندي أن زوجته رجل يمارس النصب والاحتيال.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الشيخ محمد موتومبا التقى فتاة ترتدي الحجاب، وقرر الزواج منها، لكنها طلبت منه عدم الدخول إلا بعد دفع المهر لخالتها. وبعد تنفيذ الطلب، زعمت “الزوجة” أنها في فترة الحيض ولا يجوز الدخول بها.









وبعد أيام، اكتشف الجيران أن العروس تحاول سرقة أجهزة كهربائية وأدوات طهي، فألقي القبض عليها، وتبين أنها رجل يمارس النصب والاحتيال.

وبعد اكتشاف التحقيقات ذلك، رفع الزوج شكوى ضد “زوجته” يتهمها بالنصب والاحتيال بعدما تبين أنها رجل.