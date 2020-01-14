البحث عن وطن وعن باش كاتب! – راجح الخوري – النهار

أسبوع الغضب اينما كان، في الشارع الثائر، الذي بدأ يلامس الإنفجار الكبير، بما يدفع البلاد الى الفوضى الكاملة، وكذلك عند السلطة الحائرة المتعامية عن هول ما يجري من إنهيارات اقتصادية وبطالة وإفلاسات وجوع!

غضب الشارع المتصاعد منذ بداية الإنفجار في 17 تشرين الأول لا يحتاج الى شرح وتبرير، فالسياسيون نهبوا البلد ونهبوا الأمل ونهبوا الماضي والحاضر والمستقبل، وتراشقوا بتهم السرقة علناً تحت قبة البرلمان، والناس في العوز وفي الذعر من الإنهيار الكبير، بعدما تعدت نسبة البطالة الـ 50٪، وتكشفت فصول من الفساد لا يصدقها عقل، ففي هذه الدولة وحوش لا تشبع.









في المقابل، ان غضب الطبّاخين العاملين على تشكيل الحكومة ليس مفهوماً، ولكن يبدو ان الدستور صار وجهة نظر، فمنذ إستقالة الرئيس سعد الحريري في 28 تشرين الأول، بدأ الرئيس ميشال عون ما سُمي في حينه مشاورات وإتصالات متأنية جداً، هدفها كما أعلن مراراً التمهيد للتشكيل قبل التكليف تسهيلاًَ للتشكيل اللذين يمكن ان يتزامنا!

كان عون يقول تكراراً جواباً عن إستعجاله تحديد موعد للإستشارات أنه لا يريد ان يقع في تجربة رئيس حكومة مكلف يضع التكليف في جيبه ويغيب شهوراً. ولكن في هذا إفتئآت واضح، لأن التأخير لم يكن يوماً من الرئيس المكلف بل من شروط تعجيزية وعراقيل ومحاصصات الافرقاء السياسيين، وليس خافياً مثلاً ان البيان الوزاري تأخر يوماً سبعة أشهر بسبب الخلاف على إقتراح النائب المرحوم نسيب لحود القول “إن المقاومة في كنف الدولة”، ولم ينته الأمر إلا بفرض ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”، كما ليس خافياً ان الفراغ الرئاسي استمر سنتين ونصف سنة قبل إنتخابه.

هذا من الماضي، لكن ما بالك بالحاضر، عندما يرفض تحالف عون والتيار الوطني الحر والثنائي الشيعي إعطاء سعد الحريري، ما عادوا ويقبلون بإعطائه للدكتور حسّان دياب، أي تشكيل حكومة إختصاصيين، ثم يبدأ القتال فوراً على الوصفات والمقادير الحكومية في مطابخ التشكيل، حيث يكثر الطباخون كما يوحي وليد جنبلاط. ويبدو بعد مرور شهر تقريباً على تكليف دياب ان الحديث عن حكومة إختصاصيين اشبه بـ”يا حصرماً رأيته في منامي”، فقد قيل له بعد أيام من التكليف الأفضل حكومة تكنوسياسية، ثم حاولوا تزحيطه على نظرية حكومة إختصاصيين يقرر أسماء وزرائها التحالف المذكور، ثم عادوا الى نظرية ان الظروف والمستجدات تفرض حكومة سياسية، ولأنه بدا متمسكاً بحكومة إختصاصيين حفاظاً على ماء الوجه على الأقل، عادوا الى نظرية تفعيل حكومة تصريف الأعمال، وقيل في وقت من الأوقات إنه يمكن اعطاؤها الثقة من جديد.

واضح ان في هذا إفتئاتاً ضمنياً مزدوجاً، أولاً على الحريري لأنه يصرف الأعمال وثانياً لأنهم يراهنون على تزحيطه للعودة الى حكومة إستقال منها وأقالها، وكذلك على دياب الذي جاء على أساس حكومة إختصاصيين، فإن قبل بحكومة تكنوسياسية سيحصد مسخرة لحس وعوده، بعدما لحس قبول تكليفه من دون أي تأييد سني تقريباً! لهذا يقال إنهم يريدون الآن تطفيشه!

عجيب ان تكون الثورة مشتعلة في شهرها الثالث بحثاً عن وطن جعلوا منه منهبة، وان تكون خلافات أهل الدولة على حكومة صماء عمياء لا تسمع او تقشع ما يجري في ساحات لبنان!