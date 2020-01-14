جعجع: الحل في انتخابات مبكرة

أكد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، أن المَخرج الوحيد للأزمة القائمة في لبنان يتمثل في إجراء انتخابات نيابية مبكرة «بعد أن فشلت الأكثرية الحاكمة في إيجاد الحلول». وقال جعجع في حوار مع «الشرق الأوسط» إن الأكثرية الحاكمة «لا تعرف كيف تحكم ولا تدع الآخرين يحكمون، والناس عالقة في المشكل». وإذ جزم بأن «القوات» في صلب الحراك الشعبي القائم، رأى أن الناس عادوا إلى الشارع «لأنهم رأوا أن المؤسسات الدستورية التي انتظروا منها أن تصحح الأوضاع بأفضل الحالات لا تفعل شيئاً، وفي أسوأ الأحوال هي تساهم في تعميق الأزمة».

«الشرق الأوسط»