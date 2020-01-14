طفح الكيل – ميشيل تويني – النهار

في اللغة العامية نسأل : ما بتحسوا على دمكن؟ ما بتحسوا مع الناس؟ باي لغة يجب التكلم معكم ؟ بأي طريقة يجب التعبير؟ لم يبق صحافي او إعلامي ولم يقل لكم: استحوا. لم يبق صحافي ولم يكتب لكم اننا نختنق. لم يبق مواطن من الجنوب الى الشمال مرورًا ببيروت ولم ينزل حاملاً العلم اللبناني هاتفا”: نريد حكومة انقاذية حكومة اختصاصيين لاننا على أبواب الهجرة وابواب الموت في المستشفيات وابواب البطالة وابواب الجوع والانتحار. اننا نحن الشعب اللبناني نعيش الاذلال امام المصارف وامام ابواب السفارات وتحت الخيم وعلى أبواب المستشفيات شعب لبنان ينازع… شعب لبنان يختنق.

وفي المقابل هناك طرف سياسي من لون واحد لم يتمكن من تأليف الحكومة!









كيف يمكن لـ”حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وحركة “أمل” ألا يؤلفوا حكومة وهم يؤلفونها من دون “القوات اللبنانية” و”المستقبل” والاشتراكي. في الحكومة الماضية نتذكر العقد: العقدة السنية لتوزير سني معارض للرئيس سعد حريري والعقدة الدرزية والعقدة المسيحية، لكن اليوم ما هي العقدة؟ وأنتم فريق واحد لم يعد يجد سوى حل واحد: احدهم كلفكم بتدمير لبنان وكل ما تبقى وأنتم تنفذون هذا المخطط لان لا منطق غير ذلك يبرر ما تفعلون.

السفينة تغرق وأنتم تتنافسون على المقعد الأفضل في السفينة هل تدركون فعلا حقيقة الاخطار التي تحاصر الوضع في لبنان؟ او ربما يجب الا ننسى أنكم انتم من عطل الحكم والبلاد والدولة لسنين ولذلك ينهار الوطن على رؤوسنا. انتم مددتم لمجلس النواب وأنتم عطلتم انتخابات الرئاسة وأنتم عطلتم الحكومات وتأليفها وعملها، وأنتم عطلتم كل استحقاق. والنتيجة انهار الوطن وهو ينهار ما زلتم تعطلون وتتناتشون وتتفلسفون وتتحججون ونحن في المقابل نختنق. الطلب سهل جداً: حكومة تكنوقراط ومستقلين تنقذ لبنان مما تبقى من دماركم ولن يقبل الشعب اللبناني باقل من ذلك لانه شبع سياسة التجويع من ثم شراء الأصوات وسياسة الطائفية لاننا اليوم نعلم ان الجوع والوجع لا دين ولا طائفة لهما وخلاصنا كان بدولة لبنانية وعلم لبناني فقط لا غير. اليوم نقول لكم: بيكفي خلص ارحمونا.

ارحموا من قرر ان يبقى في وطنه ارحموا اللبناني، ارحموا شعب لبنان الذي لم يعرف سوى الحروب والاحتلالات والخطف والقتل والجوع والفقر والتدني. ارحموا شعباً لا يريد سوى الحياة والحياة الكريمة. اليوم “حزب الله” وحركة “أمل” و”التيار الوطني” ورئيس الجمهورية والرئيس المكلف هم مسؤولون جميعا عن كل يوم تاخير وتعطيل لان كل دقيقة هي بمثابة سنة في هذه المرحلة الخطيرة. استفيقوا من تعجرفكم ومحاصصاتكم وصفقاتكم وعجزكم ونفذوا اقل واجباتكم لانه طفح الكيل.