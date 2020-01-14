استقالات بالتلفزيون الإيراني بسبب “الكذب” بحادثة الطائرة

قدمت مذيعات في التلفزيون الرسمي الإيراني، استقالاتهن من عملهن، على خلفية ما قلن إنه “كذب نيابة عن الدولة”، في حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية، بصاروخ للجيش الإيراني.

وقالت المذيعة، غيلاري جباري، في منشور على صفحتها في “إنستغرام”: “كان من الصعب جدا بالنسبة لي أن أعترف بأن شعبنا قد قتل. سامحوني لأنني عرفت هذا متأخرا. واغفروا لي 13 عاما كذبت عليكم فيها”، بحسب صحيفة “الغارديان” .









وتخلت المذيعة الأخرى، زهرة خاتمي، عن وظيفتها أيضا قائلة: “شكرا لكم على قبولي كمذيعة حتى اليوم. لن أعود إلى التلفزيون أبدا. اغفروا لي”.

كذلك، أعلنت المذيعة، سابا راد، عن استقالتها، قائلة: “شكرا لكم على دعمكم في كل سنوات حياتي المهنية. أعلن أنه بعد 21 عاما من العمل في الراديو والتلفزيون، لا يمكنني مواصلة عملي في وسائل الإعلام. لا أستطيع”.

وفي وقت سابق، لامت مقدمة الأخبار في التلفزيون الإيراني، إلميرا شريفي، السلطات على طول تكتمها بخصوص حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية بضواحي طهران، الذي أدى إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

وقالت إلميرا في تغريدة لها على “تويتر”: “صَمَتم في الوقت الذي كان ينبغي لكم أن تأتوا للاعتذار والتوضيح! لماذا تحرجوننا أمام الجمهور؟”.

وتعد هذه الخطوة من الإعلاميين الإيرانيين جزءا من أزمة ثقة في أعقاب محاولات المسؤولين بطهران، في البداية، إنكار أن الطائرة الأوكرانية كانت قد أسقطت بنيران إيرانية.