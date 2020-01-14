ساحة حرب أمام مصرف لبنان في الحمرا

اشتبكت القوى الامنية مع المتظاهرين امام مصرف لبنان في شارع الحمرا، واستعملت القنابل المسيلة للدموع في مقابل رمي المتظاهرين القوى الامنية بالحجارة. وقد سجلت حالات اغماء بين المتظاهرين.

واقدم عدد من الملثمين في شارع الحمرا على الاعتداء على الاعلاميين وتم توقيف بث محطتي “الجديد” والـ “ام تي في” بعد الاعتداء على فريقيهما، كما قام المحتجون بتكسير واجهات المحلات والمصارف، في حين تستعمل القوى الامنية المسيلة للدموع لابعادهم.









الى ذلك دعت قوى الأمن المتظاهرين السلميين إلى الابتعاد من شارع الحمرا ومتفرّعاته، واشارت في بيان الى انه “عمد بعض المشاغبين في محيط مصرف لبنان المركزي الى الاعتداء على عناصر قوى الامن الداخلي محاولين الدخول الى باحة المصرف وقاموا برشقهم بالحجارة والمفرقعات النارية وتحطيم بعض الممتلكات العامة والخاصة في شارع الحمرا، ما أدى الى جرح عدد من عناصر مكافحة الشغب بينهم ضابط برتبة نقيب” .

كما عمل الدفاع المدني والصليب الاحمر على نقل نحو 20 اصابة من المحتجين والقوى الامنية الى مستشفيات المنطقة.