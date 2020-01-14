الحريري: يعرقلون ويتهمونني بأنّني أعرقل

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في دردشة مع الصحافيين: “منذ الاستقالة وأنا أقوم بتصريف الأعمال ولم أتوقف وسنعمل أكثر ولكن الأساس تشكيل الحكومة”.

ورأى أنّ “لتصريف الأعمال صلاحيات عدّة ونحن نستخدم صلاحياتنا ضمن المعقول وهناك بعض الأمور لا يمكن إقرارها في ظل حكومة تصريف الاعمال”.









وقال: “هناك رئيس مكلّف وهو حسان دياب ومهمته تشكيل الحكومة مع من طرح اسمه”.

وأضاف: “يجب حلّ الأمور وفق الدستور وسأتحدّث مع الرئيس برّي بخصوص جلسة الموازنة وسألتقيه بالتأكيد”.

وقال: “يعرقلون ويتهمونني بأنني أعرقل في دولة اسمها لبنان عانى شعبها الكثير يجب وضع الخلافات جانبا ونضع الوزير المتخصص في مكانه”.