إليسا: صار إلنا شهر ناطرين تشكلو حكومة والدولار دوبل ومصريات الناس مش معا!.. بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن؟

وغردت “إليسا” على حسابها الرسمى على “تويتر”، اليوم الثلاثاء، حيث دعت للتظاهر من جديد فى شوارع لبنان من أجل إعادة الضغط على النظام السياسى لتحقيق مطالب المتظاهرين والثوار.

وكتبت “إليسا” عبر حسابها: “عملنا ثورة وسكّرنا الطرقات قلتو عم تعطلو الشغل. طلعنا من الطرقات تا نشوف شو رح تعملو، ما عملتو شي! صار إلنا شهر ناطرين تشكلو حكومة والدولار دوبل ومصريات الناس مش معا! بتسمحولنا نرجع نثور أو رح نزعجكن؟”.







