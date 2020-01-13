تآكل “قداسة” خامنئي يفتح أبواب التغيير في إيران

أقر رئيس حزب اتحاد الشعب الإيراني علي شكوري راد، الاثنين، بتوسع ما وصفه بالصدع بين الشعب والدولة، في وقت يحاول فيه النظام الإيراني المحاصر بالاحتجاجات المتصاعدة إدارة التوازنات عبر إخطار الشرطة بتجنب قمع المتظاهرين في خيار لم يكن متاحا خلال الاحتجاجات السابقة التي جوبهت بعصى بوليسية غليظة.

وفشل النظام في توظيف مقتل قائد الحرس الثوري قاسم سليماني لتعزيز اللحمة الهشة في الداخل، حيث سرعان ما انفجرت الأورام بعد اعتراف السلطات المتأخر بإسقاطها طائرة ركاب أوكرانية أودى بحياة 176 شخصا.









وتفجرت الاحتجاجات في أعقاب إقرار الجيش الإيراني، السبت، بمسؤوليته عن سقوط الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعد دقائق من إقلاعها، الأربعاء الماضي، أثناء حالة استنفار للقوات الإيرانية تحسبا لرد أميركي على ضربات طهران الانتقامية.

وظل المسؤولون الإيرانيون لأيام ينفون بشدة مسؤولية البلاد عن إسقاط الطائرة، حتى بعدما قالت كندا، التي فقدت 57 من مواطنيها في التحطم، والولايات المتحدة إن معلومات استخباراتية لديهما تشير إلى أن صاروخا إيرانيا هو ما أسقط الطائرة. واحتشد الآلاف من الإيرانيين في الساحات العامة تنديدا بإسقاط الجيش للطائرة الأوكرانية رافعين شعار “يكذبون ويقولون إن عدونا أميركا، عدونا هنا”.

وأظهرت لقطات مصورة على تويتر محتجين يطالبون باستقالة المرشد علي خامنئي بسبب هذه الكارثة. وهتف المئات من الأشخاص أمام جامعة أمير كبير في طهران “ارحل ارحل أيها الزعيم الأعلى خامنئي”.