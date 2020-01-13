جميل السيّد على تواصل شبه يومي مع دياب وردّه على جنبلاط يؤكد دوره في تأليف الحكومة

أكدت مصادر مطلعة على مسار الاتصالات الحكومية لـ”مستقبل ويب” أنّ النائب اللواء جميل السيّد كان على تواصل شبه ‏يومي مع الرئيس المكلف حسان دياب سواء مباشرة أو بواسطة احد المستشارين وهو الذي ‏تولى تقييم اللائحة التي سبق للوزير جبران باسيل أن أودعها الرئيس المكلف عبر الوسيط شادي ‏مسعد‎ .‎

واوضحت المصادر ان دياب أخذ بنصائح السيد بشأن بعض الحقائب لا سيما الأمنية، وهي ‏نصائح تستهدف زرع وزراء في مواقع حساسة، يمكن استخدامهم لاحقاً في مهمات سبق للواء ‏السابق ان تولاها عندما كان عرّاباً لعهد الرئيس السابق اميل لحود‎ .‎









وأضافت أنّ رد اللواء السيد على الوزير جنبلاط يؤكد دوره في تأليف ‏الحكومة ولا ينفيه سواء كان يتوسط مع الوزير طلال ارسلان او يقوم بدور ساعي البريد مع ‏الرئيس المكلف‎