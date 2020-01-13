جعجع: الثورة بدأت مع القوات وبعض منتحلي الصفة يسيئون اليها

صدر عن مكتب النائبة ستريدا جعجع بيان جاء فيه: “تعقيبا على ما تداوله بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي عن وجود النائبة ستريدا جعجع اليوم في مجمع الـ”ABC” – ضبيه، والدعوة الى التوجه إلى المجمع من أجل طردها من هناك تحت شعار “كلن يعني كلن”، ومرتكزين على صورة للنائبة جعجع مع إحدى الشابات في المجمع، يهم مكتب النائبة جعجع تأكيد ما يلي:

– أولا، إن النائبة جعجع لم تزر المجمع اليوم الإثنين 13 كانون الثاني 2020، وإنما الصورة المزعومة التقطت نهار الإثنين 6 كانون الثاني 2020. وفي الوقائع فقد قصدت النائبة جعجع في النهار المذكور أعلاه أحد الأمكنة في مدينة بيروت وفي طريق عودتها إلى معراب عرجت على “Aïshti” – جل الديب، ثم قرابة السابعة مساء، وصلت إلى مجمع الـ”ABC” – ضبيه. وكانت لافتة المحبة الكبيرة التي أظهرها لها الناس الذين التقتهم خلال جولتها إن في بيروت أو في “Aïshti” أو في الـ”ABC” حيث التقت شابتين من منطقة بعبدا: الأولى من آل عون والثانية من آل عرموني. وعمدت الشابتان إلى الدردشة والتقاط الصور مع النائبة جعجع وقد قامت الثانية بنشر إحدى الصور على صفحتها الخاصة عبر “فايسبوك” كاتبة فيها “مع النائبة جعجع” وقد وضعت شعار قلب عليها، وهذه الصورة هي التي يتم تداولها ويزعم أنها التقطت اليوم.









– ثانيا، يهم النائبة جعجع التأكيد أن “ثوار جل الديب، كباقي الثوار الفعليين في لبنان، يدركون تماما معنى المعاناة وليسوا سطحيين أو من هواة الولدنة، كما يحاول البعض إظهارهم، وهي تمنت لو كانت اليوم في الـ”ABC” لتجالسهم وتتواصل معهم، فهم يعرفون جيدا أن الثورة قد بدأت مع حزب “القوات اللبنانية” الذي يدرك تماما ما يشعرون به من مهانة وظلامة، وكانت أولى علامات الثورة في العام 1994 يوم اعتقل رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الذي أبى الهروب وأصر على البقاء على أرض الوطن للمواجهة شأنه شأن أي عنصر آخر في الحزب. فنحن من بنضالنا كسرنا مقولة “العين لا تقاوم المخرز” وبعين الحق قاومنا ولا نزال حتى يومنا هذا، ولو تبدلت السبل، مستمرون في كفاحنا ونضالنا نفسه، والدليل على ذلك أن رئيس حزب “القوات اللبنانية” كان أول من دعا منذ أيلول 2019 إلى استقالة الحكومة وتأليف حكومة إختصاصيين مستقلين، وهو ما يطالب به الثوار اليوم.

– ثالثا، يهم النائبة جعجع التوضيح أنه يتم استغلال شعار “كلن يعني كلن” بطرق ملتوية أول من سيتضرر منها هو هذا الشعار نفسه، فلا ليس “كلن يعني كلن” تبعا لهذه الوسائل وإنما “كلن يعني كلن” تحت سقف القانون والمحاسبة ومن تثبت عليه الإدانة فليحاكم، لأن التعميم الأعمى يحمل دائما في طياته أخطارا كبيرة جدا، فهو يعتم على الحقيقة الفعلية ويشوه الواقع ويخلط الحابل بالنابل بحيث لا يتمكن الناس من معرفة ماهية الأمور ومن يرتكب ومن لم يرتكب، ومن من المرتكبين ارتكب ماذا وأين ومتى وكيف؟ وبالنسبة الى النائبة جعجع من حق الناس معرفة الحقيقة كاملة، كما هي، من دون لا تعمية ولا تشويه.

وهنا، يهم النائبة جعجع التذكير بأداء نواب حزب “القوات اللبنانية” ووزرائها، ويشهد الجميع سواء أكانوا خصوما أم حلفاء، على نظافة كفهم وشفافيتهم، وقد فشل كل من حاول تشويه صورتهم ومحاولة تكوين ملفات عنهم لأن حقيقة نزاهتهم وشفافيتهم الساطعة لا يمكن أن يشوهها أو يحجبها شيء.

وفي هذا الإطار، وفي ما يخص النائبة جعجع فقضاء بشري “نموذج الجمهورية القوية” خير دليل على النزاهة والشفافية أعلاه بحيث يطبق القانون على الجميع سواسية، وبناء المؤسسات، والشفافية وتقديم الخدمات والمساعدات مدرسية كانت أم غذائية أم طبية، وأخيرا بطاقات التزلج للجميع من دون تفرقة أو تمييز، ما حول هذا القضاء مضرب مثل في لبنان على الصعد كافة، إن في تطبيق القانون أو في بناء المؤسسات أو في الشفافية أو في الإنماء.

– رابعا وأخيرا، تلفت النائبة جعجع إلى “وجوب التنبه لبعض الممارسات التي يقوم بها بعض منتحلي صفة ثوار، فهذه الولدنات من الممكن أن تضيع الثورة وكل الجهد الذي قام به الشعب اللبناني منذ 17 تشرين الأول حتى يومنا هذا، كما أنها تسيء الى الثورة وتكسب السياسيين، في مكان ما، عطفا يمكن أن يستغلوه للحصول على شبه مشروعية شعبية جزئية كانت قد أسقطتها عنهم الثورة نفسها، لذا فالأجدى هو بانهاء هذه الممارسات والتركيز على جوهر الثورة ومطالبها الجامعة لكل اللبنانيين”.